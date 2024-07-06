薔薔團隊遭控抄襲、難相處不忍了！　預告「全員直播」公開證據

記者黃皓瑋／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）從《我愛黑澀會》出道，以直率敢言的風格累積大批粉絲，不過近期由她成立的「福利文創」工作室，遭人指控抄襲、同事難相處等，對此她在稍早發聲，預告工作室全員將一起開直播回應此事，並公開相關事證，歡迎大家收看。

▲薔薔的團隊遭控抄襲、難相處。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



薔薔今（6日）在Threads發文，透露福利文創近期被「某剪輯師」指控「抄襲」、「跟我們工作很累難相處」，並在臉書提到對方是「某曾經合作過的外包剪輯師」，對此她表示工作室全體成員，將於「7月10日下午1點」，在她的FB粉專開直播回應大家，「大家有疑問記得準時鎖定」。

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薔薔近年跨足Youtube領域，2022年創立福利文創工作室經營頻道，至今累積70萬訂閱者。該團隊近期擴大徵才，以起薪5萬元招募剪輯師，並提供獎金、伙食、不定期出遊等條件。

▲薔薔預告將開直播秀出證據。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

其實薔薔近期風波不斷，她的妹妹林嘉珍日前在直播中與女友爆發衝突，期間還出現掐對方脖子、被甩巴掌的情形，引發關注。林嘉珍過去常在薔薔的影片中露面，薔薔也把大陸抖音帳號交給妹妹打理，事發後她罕見拍片與妹妹切割，更控訴對方「利用她（薔薔）的抖音帳號約妹、偷衣服偷錢、背後說她壞話、說謊編造謠言」等，直言「她已經失控了」。

▼薔薔Threads貼文。（翻攝自Threads／chialing_maze）

