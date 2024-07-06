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金希澈「1秒熟練解開女性內衣」引熱議　工作人員驚呆：單手怎解？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「宇宙大明星」金希澈因擁有花美男外貌，加上幽默口才獲得很多女粉絲喜愛。他近日出演網路節目，體驗購物頻道的生活，但製作單位並未告知他物品為「女性內衣褲」，他在不知情的狀況下販賣，直到看到物品真面目，才驚覺原來如此，過程中，他隨手解開示範商品的內衣扣，卻意外引起熱議，連工作人員都驚訝詢問「用一隻手怎麼解開的？」笑翻所有人。

▲▼金希澈「1秒解開女性內衣」引熱議　女工作人員驚呆：單手怎麼解？。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼金希澈在不知情的狀況下要體驗販賣商品的日常。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼金希澈在不知情的狀況下要體驗販賣商品的日常。（圖／翻攝自YouTube）

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金希澈向來機靈、反應快速，製作單位給予他艱難任務，必須在不知情的狀況下販賣女性內衣褲，進行遊戲環節，除了遮眼聞物品外，還讓他聽聲辨別，現場發出啪一聲，他原以為是鞭子，直到看到女性內衣褲才恍然大悟。

▲▼金希澈「1秒解開女性內衣」引熱議　女工作人員驚呆：單手怎麼解？。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼金希澈「1秒解開女性內衣」引熱議　女工作人員驚呆：單手怎麼解？。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼金希澈以爲現場內衣「啪」聲是解叩聲，自己親自示範解惑，沒想到熟練地1秒解開內衣，工作人員驚呆。（圖／翻攝自YouTube）

▲金希澈以爲現場內衣「啪」聲是解扣聲，自己親自示範解惑，沒想到熟練地1秒解開內衣，工作人員驚呆。（圖／翻攝自YouTube）

好奇心作祟之下，金希澈想解知道「聲音」來源，並詢問「剛剛的聲音是解扣聲嗎？」於是單手1秒內瞬間解開了內衣扣，沒想到，他突如其來的熟練舉動引起現場工作人員驚呼，一名女性工作人員甚至反問他：「用一隻手怎麼解開的？」男主持人更虧他「我以為是魔術，啪，就解開了。」

▲女工作人員驚訝詢問「單手怎麼解開？」（圖／翻攝自YouTube）

▲女工作人員驚訝詢問「單手怎麼解開」。（圖／翻攝自YouTube）

偶像出身的他，這段「解扣」畫面秒引起熱議，粉絲害羞表示「看得我都臉紅了」、「沒想到有一天會看到我偶像解內衣的畫面」，但也有其他粉絲反應淡定表示「沒什麼大驚小怪的，他都40歲了」、「這很正常吧」、「不是男生必備技能嗎」、「他不會我才覺得怪」，節目內容掀起討論。

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金希澈, 希澈, SJ, 利特, 神童, 始源

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