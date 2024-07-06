夢幻聯動！兩大咖樂團「請到許光漢、竇靖童拍MV」網看傻：有沒有看錯

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團落日飛車與南韓知名樂團HYUKOH宣布將發表全新專輯《AAA》，其中歌曲〈Antenna〉MV更驚喜邀請許光漢與竇靖童主演，兩人都是落日飛車主唱國國的好友，而國國也與HYUKOH主唱OHHYUK也參與演出，堪稱「夢幻聯動」的組合引發熱烈討論，有網友直呼：「有沒有看錯！」IG貼文更超過12萬人按讚。

▲▼落日飛車與HYUKOH新歌〈Antenna〉MV由許光漢與竇靖童主演。（圖／夕陽音樂提供）

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〈Antenna〉是專輯中唯一一首用中文填詞的歌曲，導演Rafhoo全程使用iPhone拍攝，許光漢和竇靖童在MV中穿梭於海邊、家景、車上等不同場景，並有不少在水中拍攝的畫面，對此國國也表示：「MV早上九點開拍，第一顆鏡頭就是光漢要下海，童童也為了這支 MV下水拍攝，我真的太不好意思了，於是就在旁邊講笑話給大家聽。」

而國國與OHHYUK也現身在〈Antenna〉MV中，因OHHYUK 對桌球的嗜好，提出在MV加入打桌球的橋段，巧的是許光漢也因為小時候是桌球隊，21年前還曾在周杰倫〈三年二班〉MV 中演打桌球，而OHHYUK事前並不知情，兩人甚至在拍攝現場討論慣用桌球拍的款式，也讓 MV團隊驚呼「真的太巧了！」

▲落日飛車主唱國國與HYUKOH主唱OHHYUK也參演其中。（圖／夕陽音樂提供）

HYUKOH和落日飛車在2020年初於東京相遇相識，而後OHHYUK為落日飛車〈Candlelight〉一曲獻聲，落日飛車也翻唱了 HYUKOH 的歌曲〈Help〉，合作無間的體驗，讓雙方都萌生更進一步共同創作的想法。2023 年春天，落日飛車到首爾巡演，兩團再次見面並確立彼此共同創作音樂的心意，《AAA》即是自 2023年5月起，兩團每月一聚，催生出專輯收錄的8首曲目。《AAA》是在創作期間團員們對於這個計畫的代稱，最後也順理成章成為專輯名稱。

▲落日飛車與HYUKOH合作推出新專輯。（圖／夕陽音樂提供）