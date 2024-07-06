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嚴正嵐產後復出「尪送百萬休旅車」　大方放閃：人生最貴重禮物

記者黃庠棻／台北報導

嚴正嵐、姚淳耀與楊麗音在《我的意外室友》中迫不得已「同居」，劇中楊麗音所飾演的林麗春是個刀子嘴豆腐心的好房東，不只幫助新人房仲姚淳耀順利成交，還將腹痛難耐的嚴正嵐送醫急救，讓嚴正嵐感動地主動撕去「象徵雙方界線」的紅膠帶破冰。

▲《我的意外室友》嚴正嵐、姚淳耀、楊麗音。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《我的意外室友》嚴正嵐、楊麗音。（圖／公視台語台、華視提供）

聊起如何跟周遭打成一片，《我的意外室友》主演群也各有方法，劇中熱愛美食的楊麗音，現實生活中則是熱愛下廚，常以自己做的招牌茶葉蛋餵食劇組，她得意地表示「吃過的人都說讚，還會來問我食譜，輕鬆打開話匣子。」而嚴正嵐戲外兼具人類圖分析師身分，現在經常以「圖」交友。

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▲《我的意外室友》嚴正嵐、姚淳耀、楊麗音。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《我的意外室友》。（圖／公視台語台、華視提供）

在《我的意外室友》先前播出的劇情中，嚴正嵐特地買了精品蛋黃酥報答楊麗音的救命之恩。劇中演員們也輪流分享自己收過最貴重的禮物，剛產後復出的嚴正嵐，透露收到老公送的百萬休旅車代步，大方放閃；戲外穩定交往藝術家男友的百白，則是在伴侶生日時招待對方去兩人都很喜歡的國家度假。

▲▼嚴正嵐當媽2個月認「寂寞」。（圖／翻攝自Facebook／嚴正嵐 Vera Yen）

▲嚴正嵐產後收到老公送的百萬休旅車。（圖／翻攝自Facebook／嚴正嵐 Vera Yen）

《我的意外室友》集結楊麗音、姚淳耀、嚴正嵐、李玉璽、馬力歐、百白、蔡昌憲、楊烈、陳孝萱、邱宇辰等實力派演員陣容，講述渴望買房的小情侶，遇上終生未婚的熟齡女房東，三人意外成為房東與房客，參與彼此生活後，開啟不同世代價值觀碰撞的溫馨喜劇。劇中用心探討臺灣房屋買賣的眾生相，希望讓所有觀眾重新思索家的含義，珍惜陪伴在身邊的人。

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嚴正嵐, 姚淳耀, 楊麗音, 《我的意外室友》

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