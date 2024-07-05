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直擊／金秀賢現身2分半「暴衝狂收信」　原地轉圈繞場800粉絲瘋掉

記者吳睿慈／桃園報導

南韓男神金秀賢6日即將在林口體育館舉辦見面會，他5日晚間6點半左右現身桃園機場，此趟睽違9年來到台灣與粉絲見面，原本沒計畫收信，但他相當親民，看到粉絲拿著信熱情狂揮，數度暴衝到民眾面前拿信，聽到媒體區大喊「比愛心」，他也親切地回以臉頰愛心姿勢，掀起四周粉絲瘋狂尖叫。

▲▼ 0705《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0705《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢抵台看到大批粉絲非常驚訝。（圖／記者黃克翔攝）

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▲金秀賢抵台看到大批粉絲非常驚訝。（圖／記者黃克翔攝）

金秀賢向來都會在機場收信，5日抵台時，看到現場近800粉絲在場等待，他露出驚訝表情，本來沒預計要收信，但他甫現身時，看到苦等在現場的800名粉絲拿著信件狂揮，他展現親切一面，突然暴衝向前拿了禮物，瞬間又退回原位，接著看到後方也有大批粉絲在等待，他又調頭收禮物，意料之舉令全場尖叫聲連連。

▲▼ 0705《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢突然暴衝收信全場驚訝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

金秀賢在原地轉圈繞場，待了近2分半的時間，接著才在保鑣的護送下往保母車的方向前進，且他離開前，不忘與二樓的民眾打招呼，性格非常細膩，連2樓的人潮都注意到。

▲▼ 0705《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢比著愛心。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0705《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

另外，2024首爾電視劇大賞舉辦在即，《淚之女王》金智媛、金秀賢CP檔入圍「人氣獎」投票，台灣粉絲為了幫兩位情侶拉票，事前透過通訊軟體募款，共900多人響應活動，粉絲5日也在桃園機場拉起布條，並穿上競選背心、揮著旗子，希望融合台灣選舉文化，並同步宣傳讓粉絲投2號，為偶像拉票盡心盡力。

▲▼ 《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場-粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼粉絲在現場拉起布條為金秀賢拉票。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場-粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

還有一位林小姐遠從台南來到現場，喜歡金秀賢10幾年，為了近距離與男神接觸，搭乘第一班機捷抵達桃園機場，只為見男神一面。現場還有遠從加拿大與香港跟著來台的粉絲，金秀賢魅力無法擋。他此趟訪台，預計參加6日見面會，門票熱賣中。

▲▼ 《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場-粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

▲粉絲迎接金秀賢抵台。（圖／記者黃克翔攝）

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金秀賢, 淚之女王, 金智媛

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