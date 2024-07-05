歐陽妮妮爆當奧客「夏如芝抱不平發聲」！　437字還原真相

記者王靖淳／綜合報導

藝人歐陽妮妮平時用心經營社群，同時也不吝嗇在個人YouTube頻道分享生活，上個月才拍片透露答應男友張書豪求婚的她，最近遭網友爆料過往的奧客行為，而她事後也發文還原當天的情形。為此，好友夏如芝也替她抱不平發聲了。

▲歐陽妮妮平時會在社群記錄日常。（圖／翻攝自threads／niniouyang）



夏如芝提到，2年前是她選擇這家密室和主題，並帶領好友歐陽妮妮、張書豪等人前往體驗。夏如芝透露，當天到場後，工作人員並非強制所有人打卡換提示，而是以告知方式介紹此主題的原則，不過當他們其中1位成員打卡換提示時，有名員工卻重複強調「1個打卡只有1個提示，要打卡才能換提示」。

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▲夏如芝回覆歐陽妮妮的貼文。（圖／翻攝自threads／cherryhsia）

為此，夏如芝表示理解這位員工是照公司的指令行事，並且非常認真推廣，但她也強調這並非「硬性規定」，是由玩家自由選擇。她進一步解釋，在其他人沒有需要打卡換提示的情況下，好友歐陽妮妮因員工的態度，而將直覺反應表現在臉上，卻被惡意解讀成「奧客」行為，這讓她感受到是被特意抹黑。

▲夏如芝與歐陽妮妮私下有好交情。（圖／翻攝自threads／cherryhsia）

夏如芝強調，「打卡換提示」的設計是為了讓新手玩家有更好的遊戲體驗，並表示他們一行人離開時，都還有與部分工作人員合照，對方更向他們表達喜愛之情。最後，夏如芝感謝所有工作人員的辛勤付出，她強調他們熱愛密室逃脫遊戲，同時也尊重每位為他們服務的工作人員。