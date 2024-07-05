腦出血消失4年！日劇男神清原翔首度露正臉…親吐後遺症：發聲困難

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星清原翔因演出《戀愛可以持續到天長地久》、《東京愛情故事2020》走紅，人氣攀升之際，卻在27歲時（2020年）因感染性心內膜炎導致腦出血。他消失螢光幕前4年，日前首度公開正臉照，並開設Threads帳號親自說出現況，正在與後遺症搏鬥。

▲清原翔人氣竄升之際，27歲突發腦出血。（圖／翻攝自IG／清原翔）

清原翔如今仍是全面停工狀態。他2月2日迎接31歲生日，曾在IG曬出合照，當時入鏡的3人都戴著鬼怪面具，5月23日再度更新動態，首度放上露臉合照。照片中的他頭髮後梳，留著絡腮鬍，戴圓框眼鏡，疑似坐在輪椅上，下巴旁墊著毛巾，而面露笑容，看起來氣色不錯。相隔4年首度公開露臉，他強調自己每天都在復健中，感謝大家給予的勇氣。

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▲清原翔消失螢光幕4年，5月更新IG首度公開正臉。（圖／翻攝自IG／清原翔）

▲清原翔發文感謝大家打氣。（圖／翻攝自IG／清原翔）



如今清原翔恢復得如何？他6月開設Threads帳號，發文寫道「我平時是那種喜歡被人說『加油』的類型。但是，當努力也無法改變什麼時被人說『加油』的時候，心中會感到既感激又無法形容的複雜情感。」並形容自己是「一個越來越無法努力的男人」，流露沮喪心情。他坦言還在與後遺症搏鬥，「總之，發聲變得很困難…」，也因此對腦疾題材日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》感興趣，稱讚「真是一部好劇」，日本網友不斷湧入留言，也有病友分享經驗，為他勇敢訴說現況打氣。

▲清原翔開設Threads帳號，吐露還在與後遺症搏鬥「發聲困難」。（圖／翻攝自Threads／清原翔）