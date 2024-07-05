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巨石強森為「4歲臨終粉絲」開金嗓！　親錄7分鐘影片暖舉獲讚

▲巨石強森IG影片。（翻攝自IG／therock。如遭刪除請見諒）

記者黃皓瑋／綜合報導

動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）曾演出《摩天大樓》、《玩命關頭》等多部熱門電影，也曾為動畫片《海洋奇緣》（Moana）的主角「毛伊」配音，收獲大批觀眾喜愛。近期有位臨終的4歲小粉絲，向他提出請求，希望能聽到他唱《海洋奇緣》的歌曲，而他得知消息後，也親自拍影片上傳IG，暖心舉動引發關注。

▲▼巨石強森。（圖／翻攝自IG／therock）

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▲巨石強森為臨終的4歲小粉絲錄製影片。（圖／翻攝自IG／therock）

巨石強森1日在IG發佈影片，表示有位名為莉莉（Lily），正在接受居家安寧照護的小女孩，透過父母向他傳達願望。莉莉的父母透露她非常喜歡《海洋奇緣》，每一天都會反覆觀看，而她希望巨石強森可以用主角毛伊的聲音，為她演唱電影歌曲《You're Welcome》。

▲▼ 巨石強森與神力女超人 。（圖／路透社）

▲巨石強森暖舉獲網友讚賞。（圖／路透社）

巨石強森接獲聯繫後，親自為莉莉錄製了1段長達7分鐘的影片，除了演唱歌曲之外，也不忘透過影片給予她鼓勵，向她喊話「妳是特別的存在」，同時他也希望大家幫忙分享影片，為莉莉帶來力量。影片一出吸引65萬人按讚，許多網友紛紛留言為莉莉加油打氣，也大讚巨石強森的暖舉：「謝謝你幫這個小女孩實現願望」、「你讓這個世界變得更美好」。

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