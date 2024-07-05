ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓網熱門／視訊簽售慘案「偷喝酒被偶像抓包」！　釣出工作人員爆料

記者張筱涵／綜合報導

在疫情下發展出的「視訊簽售」，讓世界各地的人都有機會和偶像說到話，不過也因為不是面對面的關係，當進到視訊通話期間，並不知道偶像何時會出現，這也讓粉絲更加緊張，就有粉絲偷喝了一杯酒想緩解，沒想到卻被偶像全看在眼裡，偶像的第一句話超爆笑。

【等待視訊簽售的時候，喝了一杯酒被抓到的粉絲】

影片原PO：睡不著，有沒有人要看看我的視訊簽售後記？希望其他人在參加本命視訊簽售的等待時間時，不要發生跟我一樣的慘狀…（我偷喝酒被抓到了　呵

►想看影片請點我

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韓網熱門 epik high 視訊簽售喝酒被抓包。（圖／翻攝自theqoo）

文章原PO：偏偏是Epik High哈哈哈哈哈

｜討論區留言｜

1. 偏偏是Tablo哈哈哈哈哈哈

2. 抽電子煙被抓到和這個真的是two top哈哈哈

3. 哈哈，我也有被抓到過，插吸管喝啤酒的時候哈哈哈

4. 〈一杯燒酒〉哈哈哈哈哈哈

5. 我也因為太緊張喝了家裡的紅酒結果被抓到，視訊簽售一有畫面的時候，成員笑得超開心

6. Tablo的反應更好笑哈哈哈哈哈哈哈

7. 太大人的飲料了啦哈哈

8. 看標題還以為會有被嚇到的偶像，結果是Tablo笑翻哈哈哈

9. 竟然說以為在看〈一杯燒酒〉MV，Tablo太會鬧粉絲了哈哈哈

10. 從一開始就想要鬧粉絲，嘴角不自覺上揚的樣子哈哈哈哈

11. 粉絲要被笑一輩子了哈哈哈哈哈

12. 我常去當視訊簽售的工讀生，但真的很多喝酒的粉絲，也有人在抽菸的，或是吃泡麵、補妝或整理衣服的，其實偶像都看在眼裡喔！

﹂　還有更恐怖的喔？通常會在通話狀態下待機，但有粉絲會罵髒話抗議何時才會通，這一切偶像都有看到也有聽到…雖然也有直接開始的情形，但通常要先簽名，所以會先維持通話狀態，讓藝人先戴耳機，畫面之後再開這樣，所以其實藝人都聽得見～有時候也會有安靜看著粉絲的藝人哈哈哈，也有人會覺得粉絲可愛，或被嚇到的

﹂　天啊，這個必須讓大家都知道

﹂　哇，這真的大家都要知道

13. 他在畫面連上之前該有多想笑她哈哈哈

14. 我也有在等視訊的時候，自己跟自己喊話說「我做得到」、「我做得到」，但是卻傳來本命的聲音哈哈，一有畫面後我們都笑出來了

15. 反應好好笑哈哈哈哈

16. 我也有去打工過，看到粉絲很用心整理衣服和按螢幕錄影的樣子真的很可愛

17. 可是真的都是很突然就有畫面，回想起當時被嚇到的記憶…

18. 喔哈哈哈哈哈哈，對欸，其實不是沒有連上狀態，而是在通了的狀態下把螢幕部分蓋掉

19. 可惡哈哈，我在公司看這篇，為了忍住笑容快瘋掉了哈哈

20. Epik High連粉絲都是受眷顧的孩子啊！論搞笑程度真的沒人跟得上

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，吸菸有害健康。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

韓網熱門, 視訊簽售

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷遇恐怖情人直接放火　安芝儇直趴高有翔身上更麻辣
  2. 腦出血消失4年！日劇男神清原翔首度露正臉…親吐後遺症：發聲困難
  3. 鄭弘儀為健康不作政論節目　滅火器楊大正被訪到落淚
  4. Faye詹雯婷筆跡鑑定親簽合約　遭陳建寧反控誣告無罪原因曝
  5. 胡歌結婚1年「和老婆同框照」衝熱搜！　夫妻疑現蹤港星聚會緊貼
  6. LIVE／Xiumin、Chen、輝人要來了！還有大咖男團《ETtoday》全程直播
  7. 獨／小炳女兒自立打工念大學！問1句話讓小炳崩潰大哭　自責對不起她
  8. 獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0
  9. 蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好
  10. 《當我飛奔向你》周翊然染「動漫系銀灰髮」　現蹤比利時街頭帥炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366