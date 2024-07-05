韓網熱門／視訊簽售慘案「偷喝酒被偶像抓包」！　釣出工作人員爆料

記者張筱涵／綜合報導

在疫情下發展出的「視訊簽售」，讓世界各地的人都有機會和偶像說到話，不過也因為不是面對面的關係，當進到視訊通話期間，並不知道偶像何時會出現，這也讓粉絲更加緊張，就有粉絲偷喝了一杯酒想緩解，沒想到卻被偶像全看在眼裡，偶像的第一句話超爆笑。

【等待視訊簽售的時候，喝了一杯酒被抓到的粉絲】

影片原PO：睡不著，有沒有人要看看我的視訊簽售後記？希望其他人在參加本命視訊簽售的等待時間時，不要發生跟我一樣的慘狀…（我偷喝酒被抓到了 呵

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文章原PO：偏偏是Epik High哈哈哈哈哈

｜討論區留言｜

1. 偏偏是Tablo哈哈哈哈哈哈

2. 抽電子煙被抓到和這個真的是two top哈哈哈

3. 哈哈，我也有被抓到過，插吸管喝啤酒的時候哈哈哈

4. 〈一杯燒酒〉哈哈哈哈哈哈

5. 我也因為太緊張喝了家裡的紅酒結果被抓到，視訊簽售一有畫面的時候，成員笑得超開心

6. Tablo的反應更好笑哈哈哈哈哈哈哈

7. 太大人的飲料了啦哈哈

8. 看標題還以為會有被嚇到的偶像，結果是Tablo笑翻哈哈哈

9. 竟然說以為在看〈一杯燒酒〉MV，Tablo太會鬧粉絲了哈哈哈

10. 從一開始就想要鬧粉絲，嘴角不自覺上揚的樣子哈哈哈哈

11. 粉絲要被笑一輩子了哈哈哈哈哈

12. 我常去當視訊簽售的工讀生，但真的很多喝酒的粉絲，也有人在抽菸的，或是吃泡麵、補妝或整理衣服的，其實偶像都看在眼裡喔！

﹂ 還有更恐怖的喔？通常會在通話狀態下待機，但有粉絲會罵髒話抗議何時才會通，這一切偶像都有看到也有聽到…雖然也有直接開始的情形，但通常要先簽名，所以會先維持通話狀態，讓藝人先戴耳機，畫面之後再開這樣，所以其實藝人都聽得見～有時候也會有安靜看著粉絲的藝人哈哈哈，也有人會覺得粉絲可愛，或被嚇到的

﹂ 天啊，這個必須讓大家都知道

﹂ 哇，這真的大家都要知道

13. 他在畫面連上之前該有多想笑她哈哈哈

14. 我也有在等視訊的時候，自己跟自己喊話說「我做得到」、「我做得到」，但是卻傳來本命的聲音哈哈，一有畫面後我們都笑出來了

15. 反應好好笑哈哈哈哈

16. 我也有去打工過，看到粉絲很用心整理衣服和按螢幕錄影的樣子真的很可愛

17. 可是真的都是很突然就有畫面，回想起當時被嚇到的記憶…

18. 喔哈哈哈哈哈哈，對欸，其實不是沒有連上狀態，而是在通了的狀態下把螢幕部分蓋掉

19. 可惡哈哈，我在公司看這篇，為了忍住笑容快瘋掉了哈哈

20. Epik High連粉絲都是受眷顧的孩子啊！論搞笑程度真的沒人跟得上

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，吸菸有害健康。