楊繡惠斥名醫江坤俊：老大管不了老二死好！遭酸「話多」開戰網友

記者陳芊秀／綜合報導

女星楊繡惠深夜與網友開戰！她近日頻頻看到名醫江坤俊疑似不倫的風波，PO文「為何我要看到這個啊，有人老大管不了老二死好」。然而引來網友批評「話多不如話少」、「有時候妳只要安靜的看著就好了」，她直接回嗆「我話多話少跟你沒關係」。

▲楊繡惠深夜與網友開戰。（圖／翻攝自臉書）

楊繡惠深夜寫下：「怎麼臉書怎麼了？我沒加的一堆人都在挖臉書，最多就是江坤俊醫生偷吃，為何我要看到這個啊，有人老大管不了老二死好。」引來網友留言「您真有種，讚嘆」、「管好自己吃自己飯管自己事」、「話多不如話少」，對此她一一回應「有什麼總他是誰啊」、「你管好你自己就好！不用管我說什麼」、「我話多話少跟你沒關係」。

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▲楊繡惠發文。（圖／翻攝自臉書）

有網友留言「其實有時候妳只要安靜的看著就好了，不一定要發文抨擊」，更稱「妳卻忘了，他還是醫生，而妳漸漸的年邁衰老了，不要有一天妳遇到他當主治醫師時，他選擇放棄不救妳」。對此楊繡惠回答：「我可以選別人！你擔心你自己就好。」她的回應被笑讚「就是欣賞妳說話坦率」「就是喜歡姐丫這種魄力闊口啦」、「姐姐說話就是霸氣！我欣賞！」

▲楊繡惠直率回應網友不同意見。（圖／翻攝自臉書）