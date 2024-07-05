哈利艾宏感動《我父英風》　釋寬謙妙回「我是女主角！」

記者蕭采薇／台北報導

描述一代大師楊英風與釋寬謙法師感人父女情的紀錄電影《我父英風》，日前舉行多場特映會、吸引660名觀眾欣賞，不僅戲院人潮洶湧，更意外來了一位外籍觀眾。因為演出奧斯卡15強電影《不丹沒有槍》（The Monk and the Gun）大獲觀眾喜愛的美國男星哈利艾宏（Harry Einhorn）慕名前來欣賞，原來他是虔誠的藏傳佛教徒，目前更在華梵大學的佛教藝術系擔任講師。

▲哈利艾宏自介「不丹男主角」，《我父英風》釋寬謙妙回「我是女主角」。（圖／海鵬提供）

有趣的是，哈利艾宏遇上釋寬謙法師自介說「我是《不丹沒有槍》的男主角」，釋寬謙立刻幽默回他「我是《我父英風》的女主角」，大家聽了笑成一團。《我父英風》由符昌鋒導演、王亞維教授製作，釋寬謙不僅親自出任監製，更應製片要求在片中現身說法、全程參演。片中她回憶和父親、阿嬤三人最聊得來，人生理念「一脈相承」每每聚首都聊得沒日沒夜，祖孫情感連哈利艾宏看得都十分感動。

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▲釋寬謙（左）出家前和父親、阿嬤三人最聊得來，人生理念「一脈相承」。（圖／海鵬提供）

哈利艾宏因為演出電影《不丹沒有槍》的「倒楣軍火商」絕妙喜感大受觀眾喜愛。生長於紐約的他，來台四年在華梵大學佛教藝術系擔任講師。有趣的是，本身是猶太人的哈利，和爸媽一家人都是藏傳佛教徒。之前曾在美國大都會博物館工作的他，看了電影《我父英風》深受感動外，更驚覺自己的最愛－紐約華爾街廣場的「東西門」雕塑，正是出自楊英風大師之手。該座不銹鋼雕塑將東方「陰陽、方圓」哲理延伸至紐約的現代環境中，是溝通東西文化之門的象徵，一直深得哈利艾宏的喜愛。

哈利艾宏認為《我父英風》和《不丹沒有槍》兩部電影，都提到了東西文化的交融與衝擊，也都與佛教世界相關，劇情雖不同，卻都是很真、並且深具智慧的電影。他看《我父英風》尤其對楊英風和他的母親（陳鴛鴦）、他的女兒（釋寬謙）久別重逢後一起去旅行最是感動，三代人「一脈相承」的緣份也令他想到自己與家人的濃密情感。

▲佛光山法師信眾看《我父英風》深受感動讚賞不已。（圖／海鵬提供）

《我父英風》特映會場場熱鬧非凡，除了哈利艾宏，包括國際佛光會世界總會秘書長覺培法師、國際佛光會中華總會總會長趙怡、師承印順導師的剃度弟子慧璉法師、華梵大學前佛學系主任智善法師及數百位觀眾均深受感動，釋寬謙法師更愛屋及烏、在映後現場大推電影《不丹沒有槍》，要大家踴躍去看，讓哈利艾宏聽了超開心。

▲《我父英風》特映會場場爆滿，戲院人潮洶湧。（圖／海鵬提供）

紀錄電影《我父英風》費時8年攝製完成，劇情由釋寬謙法師尋找父親楊英風失落各地的作品展開。更為追尋父親過往足跡，釋寬謙走遍了北京、東京、大阪、新加坡、舊金山、洛杉磯、紐約等十多個城市，藉父親在各地的藝術傑作，一一重塑她心中父親的完整樣貌。《我父英風》除呈現一代大師楊英風引領台灣藝術的百年風華，片中思親之情，更讓現場660位觀眾大受感動，電影將於父親節前夕8月2日全台上映。