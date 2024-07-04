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孟子辣孫女孟慶而剛辦完婚宴曝做人進度　「凍卵倒數」許願想生兩個

記者蔡琛儀／台北報導

歌手孟慶而、李佩甄、馬妞、蘿莉塔、解偉苓、開水小姐、兒童天王泡泡哥哥、百萬網紅Miss布丁等20位知名藝人網紅，日前出席由知名伴手禮甜點品牌所舉辦的十週年感恩茶會暨南屯夢想店落成慶祝儀式，上個月才剛辦完婚宴的孟慶而，滿臉幸福現身演唱主題曲〈因為是你〉，也透露該品牌就是她的喜餅選擇，所有賓客讚不絕口還叫她盡快開團。

▲▼孟慶而、李佩甄等人出席甜點店開幕活動。（圖／孟慶而提供）

▲孟慶而為活動獻唱主題曲。（圖／孟慶而提供）

許多人關心孟慶而已辦完婚宴，何時肚皮才會傳出好消息？孟慶而笑說婚禮後，大家熱情關心讓她壓力山大，但最近她忙於下半年度電影開發及音樂專輯，造人計畫要再等等，但未來藍圖是能生兩個寶寶湊成一對好字，她目前也已預約相關健康檢查，並做功課了解凍卵資訊。

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此外，有「台灣好媳婦」之稱的李佩甄，在活動提到父母無私奉獻，雖然家裡當時過得苦一點，得以讓佩甄出國唸書，旁人問父親後不後悔，父親說：「一點也不後悔，而已如今是佩甄在一步步完成他的夢想。」讓眾人感動淚崩，品牌的公益理念也令合作多年的佩甄份外敬佩。

▲▼孟慶而、李佩甄等人出席甜點店開幕活動。（圖／孟慶而提供）

▲▼孟慶而、李佩甄出席甜點店開幕活動。（圖／孟慶而提供）

▲▼孟慶而、李佩甄等人出席甜點店開幕活動。（圖／孟慶而提供）

活動當天特邀北台中家扶孩子出席演唱，其中創辦人張育叡更在茶會中宣布，將南屯夢想門市試營運期間5%營業所得捐贈給北台中家扶中心，未來也將不遺餘力，致力於公益事業。

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