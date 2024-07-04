妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

記者孟育民／台北報導

薔薔常和妹妹林嘉珍在影片中合體，讓妹妹開始受到網友關注，沒想到薔妹1日在小紅書開直播公審大陸女友小潔，怒罵對方出軌，還緊緊扣住女友脖子，女友崩潰直呼想吐，忍無可忍呼了她一巴掌，雙方爆發激烈爭吵，引發議論。薔薔今（4日）首露面出席代言活動，對於家裡的課題，無奈說：「每個人都有每個家庭的難處。」雖然薔爸至今還會聯絡妹妹，但她本人目前是已斷聯。

▲薔薔化身半裸美人魚，出席代言活動。（圖／記者李毓康攝）

薔妹在2017年去到中國，至今都沒回來過，爸爸擔心她的狀況定期會匯錢，但沒想到短期內就花光上百萬，薔薔說：「爸爸是沒有辦法的愛，也是爸爸會一直做，一百萬也不是第一次，就是一直循環，問了也沒有問，她跟我一直以來就保持距離，她也成年了，一個18歲的人要為自己的行為負責。」

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▲薔薔妹和女友開直播大吵。（圖／翻攝自薔薔妹小紅書）

薔薔自去年開始薔薔找妹妹拍影片，因為受到高度關注，讓妹妹的行徑失控，一發不可收拾，「她會用我的名義私訊粉絲追求，我發現之後就把帳號收回來，不想讓他用光環去騙別人，沒想到後來她自己開了帳號。」薔薔再次聲明：「他所做的行為跟我都沒有關係，跟我們公司大家都沒有關係，所以不需要有任何人是用可能這個名義去受他騙。」

▲薔薔對妹妹行為頭痛。（圖／記者李毓康攝）



她坦言自己也很無奈，但這也是必須要面對的課題，嚴厲譴責妹妹行為，希望大家不要再助紂為虐，「為了開始也會用這些所謂的，我的光環也好，或他自己去吸引到的光環也好，然後開始去攻擊和人家，制造事端，或者是，開始要跟什麽什麽亂七八糟的人說，什麽要簽約，一集2萬5，如果是大家是有良心的人，就應該停止吧，我覺得不對的事情，就不要再去當成協助他的方式，造成爸爸更大的壓力。」