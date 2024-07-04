「(G)I-DLE舒華續約Cube成謎」　好友Elkie暖心傾聽：支持她的決定

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團CLC解散後，成員專注於個人事業發展，Elkie（莊錠欣）4日在台舉辦首張迷你實體專輯《#EK》發佈會，透露好友子瑜有先聽過先行曲，對方比較喜歡粵語版的〈沒你在旁的後來〉，只是舒華近日忙於巡演，較少時間可以給予她回饋。而她身為舒華前師姐，同為Cube公司出身，被問及有關心舒華續約狀況嗎？她搖搖頭表示「我們私下不太聊這個，傾聽比較多」，不論舒華做什麼決定都會支持。

▲▼Elkie專輯裡收錄的〈Everyday〉是與Cube現任音樂總監Siixk Jun合作。（圖／記者周宸亘攝）



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Elkie推出首張迷你實體專輯《#EK》，記者會現場帶來〈沒有你的未來〉演出，展現與以往不同的唱腔，她透露在做專輯的過程，困難點在於「收詞」，〈沒有你的未來〉的歌詞為小學同學所做，原本是粵語歌詞，因此要收錄國語歌詞卡關許久。

另外專輯裡收錄的歌曲〈Everyday〉是與Cube現任音樂總監Siixk Jun合作，兩人合作長達5年，對方盛讚她進步許多，歌曲越寫越上手，這次甚至是透過線上溝通，一次ok，然而，再次與Cube音樂總監合作，會想起CLC時期嗎？她笑虧「這就像是吃小籠包會不會想起前男友的問題」，搖頭表示「不會」。

▲▼Elkie與舒華有私交，對於好友是否續約一事並未多說，但「支持舒華任何決定」。（圖／記者周宸亘攝）



團體CLC由Cube公司一手打造，Elkie與(G)I-DLE的舒華也有私交，近來(G)I-DLE是否會續約的問題引起粉絲關注，被問到舒華是否曾經主動找她尋求意見？她搖搖頭表示「我們私下不太聊這個，傾聽比較多」，不論舒華做什麼決定都會支持。而她下半年多在台灣參加音樂祭，(G)I-DLE恰好10月5、6日在台北小巨蛋有演出，屆時會去看嗎？她笑說：「10月有海外巡演。」時間恐喬不攏。

▲Elkie推出首張實體專輯。（圖／記者周宸亘攝）



過去她在IG刪光子瑜合照引起關心，但其實兩人感情一直都很好，只是轉為地下閨蜜情，近期也會更新與子瑜的合照與影片，被虧是否破冰了？她笑喊：「我們本來就沒有冰！」那天Dreamcatcher韓東、子瑜一起吃飯，大家覺得有趣於是就拍了影片，挑了一起每個人都很活潑的版本上傳。

▲Elkie下半年也行程滿檔。（圖／記者周宸亘攝）



行程滿檔的Elkie莊錠欣，暑假期間除了參與完全娛樂的夏日音樂祭、S2O玩水音樂節、小樹傳愛嘉年華等活動，8、9月份也會在台北、台中、高雄及香港等地舉辦簽唱會，11月份也會舉辦生日見面會並搶先預告會有滿滿的表演。迷你專輯為實體專輯即將上架誠品及五大唱片行以外。