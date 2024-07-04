24歲生下王思聰女兒！　黃一鳴1歲娃變網紅「滿屋贊助商品」

記者陳芊秀／綜合報導

24歲大陸女偶像黃一鳴日前爆料自己未婚生女，孩子的爸爸是「千億富少」王思聰，引發各界關注。儘管王思聰至今沒有正面回應，她近日直播透漏女兒「閃閃」已經開始接廣告了，變成小小網紅。

▲黃一鳴未婚生下女兒，孩子的爸是王思聰。（圖／翻攝自微博）

黃一鳴為1歲女兒開抖音帳號「閃閃醬」，並開始為女兒接商務合作。她拍下滿屋贊助廠商的商品，配文「閃閃真幸福，感謝這麼多品牌爸爸們，衣服鞋子紙尿褲嬰兒床玩具，都不用買了」。她直播透露，女兒的廣告價碼比自己的還高。

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▲黃一鳴幫1歲女兒閃閃開抖音帳號，接商務廣告，現在滿屋是贊助商品。（圖／翻攝自微博）

此外，黃一鳴在直播中坦承蹭王思聰的流量，由於男方不給撫養費，「不給生活費就不給，蹭你爸的流量掙錢（賺錢），也相當於他給了，活著是最重要的，也不能說生命都不給她」。事實上她因為爆料風波後知名度大漲，女兒如今成為小網紅，面對網友支持，她透過閃閃抖音帳號回應「謝謝大家！我會努力為閃閃撐起一片天，變成一個不會內耗的單親媽媽，我的閃閃一定要幸福長大！」

▲黃一鳴說王思聰不給撫養費，就蹭男方熱度賺錢。（圖／翻攝自微博）