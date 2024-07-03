楊小黎走路「被油煙管淋一身黑水」　曝事發原因：人平安就謝天謝地

記者蔡宜芳／綜合報導

女星楊小黎昨（2日）在路上遭店家油煙管流出的髒水淋得一身黑，嚇得發文提醒網友要注意。而她3日再次發文，分享當下的心情，也得知當時為何會發生這樣的事情，表示「希望以後不會再波及到任何其他人」。

▲楊小黎2日被外露的油煙管所流出的髒水淋到。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

楊小黎表示，她之所以會在社群發文分享這件事，是希望能引起店家的反思，並提醒大眾注意類似的危險環境，「而今天一早有媒體打來訪問，說店家是在清洗管線的時候沒有注意到，所以讓它放在外面，會改善，並不是惡意的，那這樣就好了，希望以後不會再波及到任何其他人，尤其是小孩跟老人。」

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▲楊小黎事後得知是店家在清洗管線時沒注意油煙管外露。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

楊小黎透露，很多人問她被潑灑到的當下是什麼心情，她說，當時自己的首要任務是確認潑灑到身上的東西是否有害，然後快速清理眼睛，並拍下環境和狀態。她表示，因為還要趕去做下一個工作，所以沒有時間去感到害怕或憤怒，「昨天忙完夜深人靜回到現場，看到管子已經被收起來了，我就放心不少。」

楊小黎坦承，她確實有受到驚嚇，但由於當下沒有時間去處理自己的情緒，所以她選擇用另一種方式來釋放壓力，那就是透過一場惡夢大哭一場，哭完也就沒事了。

【楊小黎全文】

謝謝大家的關心，昨天被油煙管潑灑到全身髒水的事件，讓大家擔心了，Po文的用意是希望能夠喚起店家的檢討還有有類似危險環境能夠被注意，也謝謝媒體朋友還有大家的反饋，我想表達的是，人平安就謝天謝地了。而今天一早有媒體打來訪問，說店家是在清洗管線的時候沒有注意到，所以讓他（它）放在外面，會改善，並不是惡意的，那這樣就好了，希望以後不會再波及到任何其他人，尤其是小孩跟老人。

一直在被問被潑灑到的當下是什麼心情，其實我就是先確認這個東西有沒有危害、清理我睜不開的眼睛、然後立刻把環境跟狀態拍下來、然後也沒有時間害怕或者是憤怒，因為我要繼續趕下一個工作，昨天忙完夜深人靜回到現場，看到管子已經被收起來了，我就放心不少。

但是說沒有嚇到是騙人的，只是我當下沒有時間去處理自己的驚嚇害怕或者是難過，所以他（它）就用另外一種形式宣洩出來，也把這一陣子的壓力宣洩出來，透過一個惡夢哭到不行，讓我想到了《腦筋急轉彎》憂憂，他是必須被好好照顧的，然後樂樂就會跟他說：你需要這樣。然後哭完之後就沒事了。

在滿足他人需求之前，你一定不要忘了先照顧自己。但是在照顧自己的同時，也可以一起關心他人是否有需求。

要成為這樣子的人。

總之，謝謝大家關心～

今天又是好天氣囉！

繼續開心去上班