兒子認「羨慕完整家庭」長文吐父母離異心聲　何如芸看完哭整晚

記者劉宛欣／綜合報導



藝人何如芸近來斜槓出書，找來兩個兒子幫忙寫序，幾日前她曾曬出大兒子的序言，透露看到落淚3日她再度分享了小兒子的序言，本就是性情中人的她，再度崩不住情緒哭了一個晚上，小兒子也在看她新書的過程中更了解了她的心情，忍不住在晚上打電話給她爆哭，讓她笑稱「母子都是愛哭鬼」。

▲何如芸近日出書，請兒子們幫忙寫序。（圖／翻攝自何如芸臉書）

何如芸3日在臉書透露，小兒子晚上11點半才來電，讓她嚇得跳起來問發生什麼事，沒想到孩子只是因為想她了，她發現兒子在哭而詢問原因，對方表示「我在看妳的書」，她坦言一開始有考慮過要不要把這次的新書給孩子看，就是擔心孩子看了會難過，但是小兒子也寫了推薦序，她希望可以收藏這本書，「那是我們母子情的紀念」。

何如芸曬出小兒子寫的序言，詳述從小與父母的相處點滴，坦言哥哥早就告訴他爸媽會離婚，後來事情成真，感性表示「想到不能再一家四口聚，眼淚都會止不住地往下掉。我還真是個愛哭鬼呢」，看到朋友們擁有完整的家庭，讓他相當羨慕，並會回想起以前家庭的點點滴滴，坦言爸媽分開後有一陣子心情很鬱悶，但他也相當成熟，知道爸媽對他的愛並沒有改變，時間久了也釋懷了。

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▲何如芸曬出小兒子的序言。（圖／翻攝自何如芸臉書）

小兒子形容何如芸是女強人，對他與哥哥相當嚴厲，長大後才懂那是愛子心切，他感激道「每次在我要離開台灣的時候，都看得到媽媽的眼角泛淚。對我來說，媽媽永遠都是我的媽媽，對她來說，我們也永遠是她的心頭寶，不管長得多大，還是那個只會跟在媽媽身後的小孩。」每當想起媽媽，心中都充滿愛，也直言「她是我的世界中最重要的人」、「生命中最偉大的人」。

何如芸透露小兒子的序言是最後一個收到，回想當時表示「其實有一點點不忍心，我想他的中文要寫一篇文章應該很辛苦。」沒想到打電話邀約對方時，小兒子聽到哥哥已經交了序言，當天晚上就寫好交給她，讓她笑稱「獅子座的孩子真的不能輸」，她自己在看完小兒子的序後也哭了一個晚上「他真的是我兒子，母子都是愛哭鬼」。