小蜜桃姐姐衰被傳「婚變富商老公」　親揭近況：人生不可能總是順心

記者蔡琛儀／台北報導

「小蜜桃姐姐」朱安禹睽違四年推出全新創作單曲〈娘親開心就好〉，歌曲由朱安禹親自填詞、作曲，歌曲理念源於生活感悟，強調人生應自愛並保持開心，「人生向來都是要靠自己，所以別忘記付出愛的同時，也要記得愛自己！一定要讓自己開心快樂！因為只有自己心情好，才能有更有好的能量傳遞給孩子以及家人們。」

▲小蜜桃姐姐朱安禹推出創作單曲〈娘親開心就好〉。（圖／上海瑀寶文化傳播有限公司提供）

好姐妹王心凌力挺也發文力挺：「小蜜桃在我心中除了是100分的媽媽，還會努力平衡時間做到自己想做的事情，絕對支持新單曲〈娘親開心就好〉大家都要單曲循環喔！」

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朱安禹自18歲走紅，如今雖已嫁做人婦，但還是不時活躍於演藝圈，她笑說：「當年我的小歌迷現在都變成媽媽了！以至於現在的我更想分享一些人生體悟給大家。」朱安禹解釋：「我以前歌的曲風都偏可愛、動感，這次的編曲剛好可以讓我的音頻拉低，我很喜歡，能趁此機會給大家聽到我不同的聲音表現。」

▲小蜜桃姐姐朱安禹非常重視家庭教育。（圖／上海瑀寶文化傳播有限公司提供）

朱安禹非常重視家庭教育，有自己專屬的一套育兒寶典，例如早上叫小孩起床，絕不用直接命令的方式，而是說：「呼叫閃電俠、呼叫閃電俠！」讓小孩以接受的心情願意自己起床。疫情期間，小蜜桃姐姐更與一雙兒女大跳親子操，除了運動之外又可以與小孩增進感情，有共同的回憶，「孩子的成長只有一次，所以我非常珍惜寶貴的親子時光！」

不過她先前屢次被傳和富商老公離婚，問及現階段小蜜桃姐姐最幸福的事？她笑回：「感恩上天，讓我有一對可愛活潑的兒女，事業順利、生活開心、家人安康，生活如此美好，我已知足。」正能量滿滿的她更分享：「不過，人生不可能總是順心如意，但只要持續朝著陽光走，影子就會躲在後面。」