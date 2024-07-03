SANDY主持節目金鐘沒有跟吳宗憲說　今天露面喊「選別人也沒關係」

記者葉文正／台北報導

SANDY（吳姍儒）今早被爆已經接下節目金鐘獎主持棒，戲劇類主持則是姚淳耀，今天SANDY與謝炘昊（浩子）主持《TALK TALK秀台語》時表示，金鐘來找 的很興奮，但不知道屆時到底行不行，至於老爸吳宗憲，她則說沒跟他討論，因為爸爸每次都愛理不理。

▲ 浩子謝炘昊,Sandy吳姍儒一起主持節目（圖／記者黃克翔攝）

SANDY被問主持金鐘，她雖笑說先準備這節目，但仍是表示「有來問我，但我很猶豫，很興奮，覺得不知道到底行不行，生的時間又沒有確定，現在還在想也一直討論當中，預產期是九月底，問爸爸他都愛理不理，但這節目是錄到八月三十日，今年蠻多變數，但我若主持沒有要減肥，我沒辦法立刻恢復身形，我一定要吃飽，如果有機會可以試試看，選別人也沒關係。」

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▲ 浩子謝炘昊。（圖／記者黃克翔攝）

SANDY說畢竟主持金鐘是高壓的工作，屆時可以彩排到什麼程度也是問題，她也問過醫生，醫生就說看你們決定，但醫生有提到正常的風險，只是不想造成恐慌，畢竟孕後期有個姿勢弄到腰很不舒服。





▲Sandy吳姍儒即將在九月底臨盆 。（圖／記者黃克翔攝）

對於自己台語不好，還可以主持公視台語節目，SANDY也說：「我阿嬤很想揍我，我想跟他聊天，但阿嬤好像跟大伯說，她在講咒語嗎，包給她紅包，想講吉祥話，結果把龍心大悅講成良心發現，阿嬤為了我的紅包，她只有說我厲害，沒說我漂亮，但畢竟生活裡面沒那麼多講台語的機會，所以也請阿嬤息怒。」