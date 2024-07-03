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金鐘典禮主持傳敲定2人選！Sandy懷孕7月爆接大任…另一位是視帝

首戰三金1／金鐘典禮主持人選傳是他們！Sandy吳姍儒爆懷孕也接...曝企圖心

▲目前懷著第二胎的Sandy吳姍儒，傳出她將在產後一個月主持金鐘典禮。（圖／本刊資料照／TVBS提供）

圖文／CTWANT

電視圈年度盛事金鐘獎將在10月登場，主持人選每每造成話題，時報周刊CTWANT近日接獲消息，主辦單位三立電視已經敲定主持人選，傳出綜藝類將由Sandy吳姍儒主持，而戲劇類則是姚淳耀挑起大樑，這將都是兩人三金主持初體驗。目前懷孕七個月的吳姍儒，屆時可能是產後第一次亮相。

吳姍儒入行以來工作運一直很不錯，已拿下三座金鐘主持人獎座，不過，主持金鐘倒是第一次。據悉，這次三立提出邀約，據悉吳姍儒第一時間秒答應接下這挑戰，她目前懷孕七個月，算一算預產期可能是在九月，而典禮會是在十月，產後一個月內就露面，還是主持大型典禮，需花上不少時間準備，還得兼顧身體狀態，做下此決定的企圖心跟決心不小。

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首戰三金1／金鐘典禮主持人選傳是他們！Sandy吳姍儒爆懷孕也接...曝企圖心

▲懷孕約七個月的吳姍儒還在工作，服裝上也相當會藏肚。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

吳姍儒懷第一胎時是自然產，當時她雖然節目主持到懷孕七個月時告假，但其他工作到生產前三天才停工，惹得爸爸吳宗憲一度不開心：「我說妳給我夠了吧！今天還在拍廣告，剩下3、4天要生小孩，會不會太過分了？還在上班。」當時她也是產後1個月就復工，吳宗憲還喊話要找代班主持林襄回來，讓吳姍儒不甘示弱挑起「炸裂舞」：「我一樣可以炸裂吳宗憲，一擊炸裂吳宗憲。」

首戰三金1／金鐘典禮主持人選傳是他們！Sandy吳姍儒爆懷孕也接...曝企圖心

▲吳姍儒懷第一胎時雖然向電視台請了三個月產假，但其他工作仍是忙到生產前才停止。（圖／報系資料照／CTWANT提供）

其實吳姍儒去年就曾被猜會主持金鐘典禮，當時主辦方公布主持人的局部特徵當線索讓大家猜，其中的手部照片，就有網友表示「這個手不是鍾欣凌就是吳姍儒」。後來公布是鍾欣凌的手，吳姍儒出席活動還主動提及此事，面露無奈表示，「你們有看出我在演忍耐嗎？」接著她還看著自己的手罵：「這不爭氣的手，已經這麼像欣凌姐了，還沒有她的功力！」

首戰三金1／金鐘典禮主持人選傳是他們！Sandy吳姍儒爆懷孕也接...曝企圖心

▲去年金鐘獎官方粉專PO出手部等特徵，要觀眾猜猜看典禮主持人是誰（右圖），吳姍儒當時呼聲很高，但最後是由金鐘視后鍾欣凌主持。（圖／翻攝自金鐘獎臉書）

而姚淳耀近年戲劇表現搶眼，四年前以《鏡子森林》拿下視帝，但其實他是主持出身，在2016年就曾以《在台灣的故事》抱回行腳節目主持人獎，主持對他來說並不陌生，只不過，這麼大的場面，可能還是必須做點心理建設。去年他在主持金鐘入圍名單記者會時，不小心把來賓于子育念成王子育，讓他當場慌到下跪道歉，場面十分搞笑。

首戰三金1／金鐘典禮主持人選傳是他們！Sandy吳姍儒爆懷孕也接...曝企圖心

▲視帝姚淳耀其實是主持出身，據傳他接下這屆金鐘戲劇類典禮主持。（圖／焦正德攝／CTWANT提供）

首戰三金1／金鐘典禮主持人選傳是他們！Sandy吳姍儒爆懷孕也接...曝企圖心

▲姚淳耀曾在2016年以《在台灣的故事》獲得行腳節目主持人獎。（圖／翻攝自YouTube）

主持人選是否真是Sandy及姚淳耀，主辦單位三立回應：「目前主持名單尚未確定，還在接洽聯繫中。」
 

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