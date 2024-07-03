7月消暑電影！日本名導濱口竜介3部作品打前鋒　台中限定放映

記者蕭采薇／台北報導

暑假來了！台中市「中山73影視藝文空間」七月份將推出一系列消暑電影，並首推「說故事的人—濱口竜介專題」以及「我家在哪裡？」兩大焦點主題。一口氣放映濱口竜介最受歡迎的《在車上》、《偶然與想像》」和《邪惡根本不存在》等三部電影。

▲「中山73」七月推消暑電影「說故事的人」濱口竜介打前鋒。（圖／海鵬提供）



主題二「我家在哪裡？」，則推出比利時大師達頓兄弟《有你就是家》、德國賣座喜劇《歡迎來住我家》、法國成長電影《仰望星空的少年》、日本感人經典片《搬家》以及台灣生態紀錄片《山椒魚來了》等5部跟「家」有關的精采佳片。

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▲濱口竜介電影《偶然與想像》。（圖／海鵬提供）

特別的是，台中市影視發展基金會七月將重磅邀請資深媒體人張士達於7月20日下午赴「中山73」講座「從電影評論到影展評審」，張士達曾任職媒體，參與過《青田街一號》、《健忘村》等電影製作，更擔任過金馬獎、台北電影節、高雄電影節等評審，他將揭露從當影評人到擔任影展評審數十年來的第一手影劇秘辛。

▲濱口竜介電影《邪惡根本不存在》。（圖／海鵬提供）

「中山73」七月份推出的兩部首輪新片《56種喝采》、《時髦女子》均改編自真人真事。此外每月令人引頸期盼的「WOW！動畫」單元，七月份將推出《超級瑪利歐兄弟電影版》與《北極百貨的秋乃小姐》。前者改編自全球最受歡迎電玩遊戲，片中充滿經典任天堂回憶，後者勇奪加拿大奇幻影展觀眾票選最佳動畫，透過百貨接待員秋乃與動物客人們互動，反思人類與動物的共存議題。