中國百花獎入圍名單公開「一堆流量明星」！陸網崩潰：內娛完蛋了

記者劉宛欣／綜合報導

大陸第37屆大眾電影百花獎2公布入圍名單，最佳男主角入圍的有劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興，女主角部分則有賈玲、馬麗、王智、倪妮、殷桃，頒獎將於8月2日至8月4日在四川成都舉辦。名單一曝光後，大陸網友們紛紛批評入圍名單，知名演技派王寶強、沈騰都成為遺珠，取而代之的是新一代流量明星，甚至有網友評論「內娛要完蛋了」。

▲百花獎男主角入圍名單。（圖／翻攝自海報）

百花獎入圍名單一經公布，微博就掀起超高討論度，不少人對名單感到驚訝，「百花獎 笑話」衝上熱搜榜，其中最具爭議的就是最佳男主角名單，劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興，不少人嘲諷稱劉德華在名單中對決一眾「流量小生」顯得格格不入，此外由於沈騰、張譯、王寶強等實力派未入圍，也讓許多人質疑百花獎的評選標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸網熱議。（圖／翻攝自微博）

微博網友紛紛嘲諷表示「最水的就是最佳男主...誰支持...」、「我們內娛...好像要完蛋了...」、「最佳男主有王俊凱和易烊千璽，我彷彿感受到了美國人民投拜登還是川普的痛苦」、「除了劉德華朱一龍，其他都水」、「要不把劉德華摘去吧，放一起怪怪的」，但也有影迷跳出緩頰，認為名單中的男星確實都有所突破，不能單單因為是流量明星就不予認同。