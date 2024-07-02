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陳芳語曝光結婚進度！　82歲父露面2字大讚準女婿

▲▼陳芳語睽違4年推出新專輯。（圖／華風數位提供）

▲陳芳語睽違4年推出新專輯。（圖／華風數位提供）

記者翁子涵／台北報導

陳芳語Kimberley睽違4年推出新專輯《kiki》，她與血肉果汁機的鼓手彥文交往2年，屢屢被傳好事將近，Kimberley表示：「我真的還沒有，就是順其自然。」而他82歲的爸爸今也現身，被問及是否希望女兒早點結婚？他一派輕鬆笑說：「這個都是她自己的選擇，結不結婚不太要緊。」問及是否滿意準女婿？他打趣說：「很好啊，我沒有權利講。」也透露全家將一同前往力挺血肉果汁機27日在北流的演唱會。

▲▼陳芳語的爸媽相當開明，不會催婚。（圖／華風數位提供）

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▲▼陳芳語的爸媽相當開明，不會催婚。（圖／華風數位提供）

▲▼陳芳語睽違4年推出新專輯。（圖／華風數位提供）

Kimberley笑稱比起男友，更喜歡透過家中的動物來獲得療癒、紓壓，她家中養了11隻貓、4隻狗、2隻兔子、2隻麝香豬，透露2隻麝香豬是自己有次在山上遛狗撿到，當時2隻小豬身上臍帶還未全脫落，讓她很擔心，最後決定帶回家養，「他們比狗還乾淨，完全不用教。」她也將已逝寵物的骨灰放在房間，每天和祂們打招呼，被問是否曾發生過靈異事件？她笑喊：「很希望夢到祂們，但都沒有，很想再看到牠們！」

而熱衷環保議題的她，目前已經茹素多年，就連男友也都被她影響跟著吃素，問及會否想生小孩？她則說：「如果有天結婚生小孩，就ok，我不強求，世界上有很多需要被幫助的小孩，我不是台灣國籍，也很難領養。」更坦言不想生的原因之一，就是地球不斷地在暖化，「我不想要我的小孩活在這樣的環境裡。」表示自己除了吃素，也幾乎不開冷氣，只吹電風扇，起出吃素時，還曾被嫌「麻煩」，但她霸氣表示：「我寧願麻煩，也不想吃別人的屍體。」
 

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