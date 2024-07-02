AP潘宇謙遇女友以死相逼！　驚悚情勒對話曝光

▲ 香港歌手AP潘宇謙來台推出新專輯《微光》。（圖／認可音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《微光》，再次與剃刀蔣、潘信維、紀佳松等知名製作人合作，他透露跟這些合作的音樂人都有某種程度的淵源：「我跟潘信維是同一天生的水瓶座，所以很合得來；跟紀佳松也都是爸爸的身份，所以都會聊些育兒經。」身為雙胞胎兒子爸爸的他，透露只要自己在家，小兒子半夜就會一直呼喚他陪睡，讓他經常沒睡飽，也因而創作出新歌《不明白》。

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▲▼ 香港歌手AP潘宇謙和老婆感情甜蜜如昔。（圖／認可音樂提供）



而他和圈外老婆結褵12年，潘宇謙放閃表示老婆是唯一能改變他的人，自招在22歲時就已經談過10次戀愛的他，表示自己過去遇到爭吵就選擇放棄、分手，「直到遇到我老婆，有次吵架，她說我覺得你這東西要改，我就想說如果做一次改變會怎樣，從來沒有人這樣讓我做過，她是唯一能改變我的人，讓我願意跟別人溝通。」他也感性告白老婆對他來說不只是愛人，也是他最好的朋友，「我們一起經歷很多事情，兩次人工受孕失敗，我就抱著她哭說我們再試一遍，第三次就有了雙胞胎。」

戀愛經驗豐富的他，也分享曾遇過被某任女友以死相逼，「她打來說要來找我，我說我在工作，她就說她在馬路上要被車撞。」好在對方後來就被其他男生追走，他打趣說：「我很感謝那男生。」目前已是雙寶爸的他，透露老婆很想要再有一個女兒，但暫時不會那麼快展開做人計畫，「可能再過3年吧，我很累，如果要生的話是女的才生，要做人工的。」

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