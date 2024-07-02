BTS Jin退伍活動滿檔！　將飛法國擔任「2024奧運火炬手」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）大哥Jin（金碩珍）作為團體第一位入伍的成員，在2022年底開始服役，經過了2年半的時間在6月正式退伍，退伍當天除了SUGA外，其他5名隊友親自到場迎接，他回歸演藝圈後馬不停蹄展開活動，先是舉辦了擁抱會，近日更是被韓媒指出將擔任2024巴黎奧運的火炬手。

▲Jin將擔任巴黎奧運火炬手。（圖／翻攝自Jin Instagram）

根據韓媒報導，Jin將擔任2024巴黎奧運的火炬傳遞手，有知情人士向媒體透露，他將於27日參加在巴黎舉行的奧運會聖火傳遞活動，很快地將出發前往法國，但目前具體的日期和地點尚未公開。Jin退伍後隨即展開一連串活動，除了擁抱會以外，近日還拍攝了MBC綜藝《好好休息真好》（暫譯，푹 쉬면 다행아야），且正在進行新專輯的錄製。

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▲Jin即將出發前往法國。（圖／翻攝自Jin Instagram）

Jin最近在粉絲社群Weverse表示：「我正在進行錄音和拍攝綜藝節目，推進我當兵時制定的計劃。」他補充說：「我會盡量多多露面，同時也會專注於我的本業。成果會在幾個月後呈現，請大家再稍微等待一下。」但他同時也回應粉絲的提問表示：「沒有考慮過演戲，抱歉。」

2024巴黎奧運的聖火於4月27日在希臘點燃，上個月抵達法國。聖火從法國馬賽開始，將由1萬多名火炬手參與傳遞，經過法國全國60多個地區，最後於7月26日點燃在巴黎奧運開幕式的聖火台。