從天而降臭酸黑液！楊小黎「全身被淋」現場慘況曝：眼睛睜不開

記者潘慧中／綜合報導

楊小黎因演出《狗蛋大兵》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等作品打開知名度，工作忙碌之餘，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她2日在社群網站寫下一件極誇張的事，「從天而降一大攤又酸又臭就像是廚房髒水」，只能馬上回家洗澡再趕往下個行程。

▲楊小黎無預警被從天而降的臭酸黑液體淋到。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）



楊小黎2日趕行程途中，意外遇到從天而降的酸臭液體，「從那個銀色的管子整個從頭淋下來」，全身都被潑到了，「整個傻眼，眼睛都睜不開，幸好我還有戴眼鏡⋯。」

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▲楊小黎當下馬上拍照留存。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）



至於不明液體，楊小黎形容那像是廚房髒水，「感覺就是黑色的醋伴隨著油炸的味道」，讓她相當氣憤，「真的是太可怕也太太過分了！在我旁邊的男子傻眼，我瞬間以為我在上什麼冰桶挑戰節目⋯。」

楊小黎強調，這種情況非常危險，幸好液體不是滾燙的油或是有腐蝕性的物質，「像這樣子的管線外露，然後還會大量的流出不明的噁心液體，真的太可怕！」

▲▼楊小黎開玩笑說可以去買樂透了。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）



楊小黎有立刻拍照記錄情況，「不知道可不可以檢舉？也不知道是不是跟他1樓的燒臘餐廳有關。」但為了下個行程，她當下只能馬上回家洗澡，「老媽看到我都傻眼了，全身都是酸的都是黑的液體！要去買樂透吧！」

楊小黎臉書全文：

剛剛下班回家走在路上要趕另外一個工作的時候，結果突然間從天而降一大攤又酸又臭就像是廚房髒水的液體從那個銀色的管子整個從頭淋下來，整個傻眼，眼睛都睜不開，幸好我還有戴眼鏡…

全身都是！！感覺就是黑色的醋伴隨著油炸的味道，真的是太可怕也太太過分了！在我旁邊的男子傻眼，我瞬間以為我在上什麼冰桶挑戰節目…

我想表達的是這個真的很危險，幸好他不是滾燙的油，或是其他有腐蝕性的液體，像這樣子的管線外露，然後還會大量的流出不明的噁心液體，真的太可怕！

事發當下我立馬拍照，不知道可不可以檢舉？也不知道是不是跟他1樓的燒臘餐廳有關？

總之我要立馬衝回家洗澡洗頭才能夠趕下一個工作。

老媽看到我都傻眼了，全身都是酸的都是黑的液體！

要去買樂透吧