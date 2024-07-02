獨／李蒨蓉先有後婚天天陷冷戰　老公李德立出面爆婚姻現況

記者葉文正／台北報導

藝人李蒨蓉2004年與先生李德立(Alan)結婚至今已20年，夫妻倆首度一起接受《ETtoday新聞雲》訪問，李蒨蓉意外提到，原本兩人交往時分手，後來是自己「追」回老公，後來更先有後婚，婚姻並不幸福，直到關鍵時間點才轉好，如今兩人還可以一起拍影片，並為教友諮商，差別簡直天與地。

▲李蒨蓉與李德立夫妻首度一起受訪。（圖／記者周宸亘攝）

李蒨蓉提到跟李德立的交往到相處，真的彷彿隔世：「剛開始在一起時，我很年輕，才20幾歲，對他有更多要求，我也比較任性，剛好那時我公公過世，公司也有很多事要處理，他心情工作都很繁雜，也想要自己扛下來，有次在吵架的時候，我就他甩了直接分手。」

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▲李蒨蓉說老公是他的老兒子。（圖／記者周宸亘攝）

之後整整9個月時間，李蒨蓉並沒有放棄：「因為我死纏爛打，照三餐對他噓寒問暖，提醒他我的存在，我一直守候著他，但我們關係很奇怪，也沒有要論及婚嫁，不是在談戀愛的感覺，結果竟然懷孕，我也很驚慌，從婦產科走出來時，我自己開車，握方向盤時，手都在抖，不知道怎麼面對，只想說要好好跟李德立談一談，又怕得不到家人祝福，沒想到他知道我懷孕，抱著我轉圈圈，開心有寶寶要降臨。」兩人也因此奉子成婚。

▲李蒨蓉夫妻感情有如倒吃甘蔗。（圖／記者周宸亘攝）

只是雖然結婚了，但其實到婚姻中段都不是很開心，李蒨蓉談到當時相處情況：「我們有太多磨擦跟碰撞了，他也常常出去玩到凌晨兩、三點，我又連續兩年生老大(26生)到生老二(27歲)，產後心態不平衡，對他發脾氣，也會故意鎖門，不讓他回家，處罰他，等門一打開兩人繼續吵，他勤儉，不會去住旅館，當時常想我為何要跟這麼爛的人結婚，不想跟他同床，我就睡客廳，睡到滿頭大汗。」Alan說對於這些吵架有無奈感，所以想等到夜深人靜再回家，只是回家還是要繼續吵。

Alan提到現況，則是開心表示：「現在每天都像在戀愛，因為婚後有很長一段時間都沒有感覺，幾十年沒有戀愛感，婚前就已經在吵了，每天工作結束到家裡是想要休息放空，回到家卻像回到另一個戰場，我就想不如到外面去做其他事，有時也會去敦南誠品休息。我也會常常安慰她，大家都休息一下，每天回去都要安撫她，如此惡性循環日復一日。」

等到阿帕契事件發生，李蒨蓉說剛開始的確也很不好：「我們會彼此責怪，官司兩年未定，氛圍不好，也有很多地雷，直到2018年，彼此漸入佳境，有更多同理心愛彼此，也去上過幾次夫妻婚姻課，蠻受用的，老師的要求都有練習做。」竟然是因為受到挫折後倒吃甘蔗，也讓兩人體認到更應愛彼此。

李德利也透露，現在幾乎每天都黏在一起，出差只要超過五天就會希望老婆一起去，即便小孩在，也不會影響我們太多，每周都會約會一次，每周都有談戀愛的時刻，不管是吃飯看電影，散步都可以，這種約會的儀式感完全不會膩。

而現在兩個兒子都在美國念書，李蒨蓉說：「已飛過去兩次看他們，他們寒暑假都會回來，等於一年兩次，適應得非常好，我們也每周固定一家四口視訊，也苦口婆心告誡他們，凡事安全第一，不要逞強，要學會逃命，不可以像在台灣邊走路邊划手機，去超市跟加油站都要小心，提高警覺，美國通膨嚴重，他們省吃儉用，餐廳都有小費文化，加上稅金跟小費，已習慣自己在家煮，弟弟也會煮給哥哥吃，哥哥也會自己煮，學習獨立情況良好。」

她說小兒子研究出火雞絞肉最便宜，比較懂如何生活，知道民生物品行情，我也會心疼，兒子生日我有偷偷給紅包，兩人一去就開始打工，都在想要怎麼打工，老大在星巴克工作，弟弟在海鮮丼的飯店，孩子在就學階段體驗人生夫妻倆都認為很好。

李蒨蓉形容老公就像她的老兒子，「老伴就是陪伴到老，也是食伴，如果只是同居室友會蠻難熬，我就跟老公一起拍影片，內容都是生活真實分享，還有我們的團契，當小組長，陪伴多對夫妻度過難關，當然也有不成功的，也有關係變好的，也有時好時壞的，現在用短片跟大家分享夫妻關係之道。夫妻不是不吵架，但我們要吵架還能一輩子，已經很惜福。

雖然夫妻倆感情好，但李蒨蓉也形容ALAN的私下行為：「我們每次為了拍片都要吵架，老公可以很快熱，但老公會偷瞄台詞，拍片前什麼都是我，我要自編自導自演，現場NG不斷，我還自己剪，反而覺得NG花絮很可愛。看到網紅的成功讓我們藝人也要效法，可以給粉絲跟婚姻中有問題的朋友建議。」