黃子韜、徐藝洋「疑領證結婚」衝熱搜！經紀人回應陸網酸：早晚的事

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星黃子韜回國發展後，一舉一動都是輿論的焦點，他和旗下女偶像徐藝洋的緋聞傳了4年，期間一度被爆求婚成功，不過兩人始終沒有正面回應。他上個月底在直播時，被問為何不認愛，直接爆氣反問「這是一種錯嗎？誰規定藝人戀愛一定要公之於眾？」，然而1月又有新的爆料曝光，稱兩人已經領證結婚，男方經紀人面對陸媒詢問，給出了否定的答案。

▲黃子韜、徐藝洋疑似領證衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字「黃子韜徐藝洋疑似領證」衝上微博文娛榜熱搜，掀起超高討論度，有爆料博主聲稱「靠譜消息，黃子韜、徐藝洋北京領證了」，不過並未有任何證據，網友多表示兩人關係只差沒官宣，粉絲也大多睜一隻眼閉一隻眼，就算真的結婚也沒人會感到意外，然而，陸媒《新浪娛樂》向黃子韜經紀人求證，經紀人連回五個「沒有」否認，還無奈表示「不要聽風就是語，就是謠言啊」。

▲黃子韜與徐藝洋多次爆出緋聞，始終不願承認。（圖／翻攝自微博）

黃子韜經紀人出面否認後，大陸網友似乎也不以為意，紛紛留言評論「到底誰在關心？」、「愛領不領」、「沒啥作品都能上熱搜，多划算」、「下一個熱搜徐藝洋疑似懷孕」、「為啥還不官宣，明明人盡皆知了​」、「只要不官宣承認就一直有熱度」、「早晚的事啦」，酸度爆表，但有有粉絲出面替兩人打抱不平，認為是有心人士利用他們在炒作。