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Burning Sun最初舉報者是他！　蒙冤受苦5年：警察想把我變強姦犯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓震驚全球的「Burning Sun事件」揭發韓國娛樂圈性犯罪醜聞，政商名流牽扯其中，隨著鄭俊英、崔鍾訓、勝利出獄，節目《PD手册》循線找到當年第一個打電話報警的舉報人金相教（김상교），他被警察污衊成性侵犯，審判、調查長達5年，他每日活在地獄之中，出面指控警方黑吃黑。

▲▼ Burning Sun最初舉報者是他！　蒙冤受苦5年：警察想把我變強姦犯。（圖／翻攝自《PD手册》）

▲金相教是當年第一個舉報Burning Sun的人，警察到場了卻不曾警車下來。（圖／翻攝自《PD手册》）

金相教2018年11月24日初次到訪Burning Sun夜店，因爲遭到夜店保全暴力相對打電話報警，怎料，警方抵達現場態度消極，先是坐在車內不打算下車，還將他這位當事者上銬帶走，後來他遭到警方與夜店方指控涉嫌妨礙業務、暴力、妨礙警察執行公務、名譽毀損等罪名，5年以來他接受日復一日的審判與調查，彷彿活在地獄之中。

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▲▼ Burning Sun最初舉報者是他！　蒙冤受苦5年：警察想把我變強姦犯。（圖／翻攝自《PD手册》）

▲金相教遭到夜店保全暴打時，警察就站在前面袖手旁觀。（圖／翻攝自《PD手册》）

金相教透過節目《PD手册》說出心裡冤屈，「警察想把我一個人變成強姦犯，想把我變成在南韓裡最好冠上污名的強姦犯，如果是一對一的話，我還比較沒有那麼冤枉。」在被帶上警車前，他當下被警察暴打，對此，他向相關機構指控警察打人。

▲▼ Burning Sun最初舉報者是他！　蒙冤受苦5年：警察想把我變強姦犯。（圖／翻攝自《PD手册》）

▲▼金相教後來還被控告成是性騷犯，案件方向完全變了調。（圖／翻攝自《PD手册》）

▲▼ Burning Sun最初舉報者是他！　蒙冤受苦5年：警察想把我變強姦犯。（圖／翻攝自《PD手册》）

然而就在他要求警察動手必須接受調查之後，沒多久後他便被指控性騷擾，對象是Burning Sun夜店職員或是夜店方的友人，事件發展與他所想完全不同。節目《PD手册》還原金相教遭警察冤枉的一天，完整內容預計在7月2日晚間9點播出。

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Burning Sun, Burning Sun事件, 金相教

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