男大生「猥褻NMIXX專輯」道歉了！　300字手寫信謝罪：我開玩笑沒輕重

記者劉宛欣／綜合報導

台南1名男大生被爆料在逛唱片行時，拿起架上的南韓人氣女團NMIXX專輯磨蹭下體、親吻，全程被同行友人拍下後發到社群，影片曝光瘋傳，引發網友強烈撻伐。五大唱面1日正式出面在臉書發聲明「若於7日內沒有主動連繫本公司，本公司將進行提告」，涉事男大生稍早向五大遞交了道歉聲明，五大在曬出聲明同時也表示不會再追究。

▲男大生對專輯做出不雅舉動引發爭議。（圖／翻攝自DCARD）

五大唱片1日稍早透過臉書曬出照片，照片中可以看到男大生的到手寫道歉信以及NMIXX專輯，內容寫下「在此為（向）五大唱片店家、Lily本人、粉絲及社會大眾送上最誠摯的道歉」，解釋影片是在2月拍下，「本人於五大台南店對專輯做出不雅動作，摸下身、親吻封面等動作，造成店家的財物受損與大眾觀感不佳，我深感抱歉也十分懊悔」。

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▲男大生出面道歉，五大表示不會再追究。（圖／翻攝自五大唱片臉書）

男大生指出，因為好友是Lily的粉絲，他為了開玩笑才會做出此等不雅舉動，他也反省表示「當下沒想那麼多，不知事情輕重，造成冒犯真的十分抱歉」，強調當下有將專輯買走，對偶像並無任何不正思想，但他也說「當然我也不是要為我的魯莽行為做任何的辯解，做出此幼稚、沒素質的行為就是不可取」，承諾未來會檢視自己行為，不會再犯。

五大在曬出道歉聲明的同時，也對外表示「由於當事者已迅速主動聯絡本公司，也有跟本公司及相關事件者道歉，並附上詳細的事情經過，所以本公司對此事不再追究，特此聲明！」願意接受當事人的道歉，不會提告。

以下為男大生聲明全文：

道歉聲明

在此為五大唱片店家、Lily本人、粉絲及社會大眾送上最誠摯的道歉。

事發當日2024/2/17，當事者本人於五大台南店對專輯做出不雅動作，摸下身、親吻封面等動作，造成店家的財物受損與大眾觀感不佳，我深感抱歉也十分懊悔。

當時因某友人喜歡此偶像，我為了開彼此間的玩笑做出了此不雅舉動，當下沒想那麼多，不知事情輕重，造成冒犯真的十分抱歉。

至於專輯本身我是有買走的，對於偶像本人或者周邊絕無任何不正思想。當然我也不是要為我的魯莽行為做任何的辯解，做出此幼稚、沒素質的行為就是不可取。

此後會更加檢視自己的行為、改進，決不會再做出諸類之事。

再次向所有人表達歉意，謝謝大家。

XXX敬上

2024.7.1