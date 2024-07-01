ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男大生「猥褻NMIXX專輯」道歉了！　300字手寫信謝罪：我開玩笑沒輕重

記者劉宛欣／綜合報導

台南1名男大生被爆料在逛唱片行時，拿起架上的南韓人氣女團NMIXX專輯磨蹭下體、親吻，全程被同行友人拍下後發到社群，影片曝光瘋傳，引發網友強烈撻伐。五大唱面1日正式出面在臉書發聲明「若於7日內沒有主動連繫本公司，本公司將進行提告」，涉事男大生稍早向五大遞交了道歉聲明，五大在曬出聲明同時也表示不會再追究。

▲男大生拿專輯磨蹭自己的下體。（圖／翻攝自Dcard）

▲男大生對專輯做出不雅舉動引發爭議。（圖／翻攝自DCARD）

五大唱片1日稍早透過臉書曬出照片，照片中可以看到男大生的到手寫道歉信以及NMIXX專輯，內容寫下「在此為（向）五大唱片店家、Lily本人、粉絲及社會大眾送上最誠摯的道歉」，解釋影片是在2月拍下，「本人於五大台南店對專輯做出不雅動作，摸下身、親吻封面等動作，造成店家的財物受損與大眾觀感不佳，我深感抱歉也十分懊悔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男大生出面道歉，五大表示不會再追究。（圖／翻攝自五大唱片臉書）

▲男大生出面道歉，五大表示不會再追究。（圖／翻攝自五大唱片臉書）

男大生指出，因為好友是Lily的粉絲，他為了開玩笑才會做出此等不雅舉動，他也反省表示「當下沒想那麼多，不知事情輕重，造成冒犯真的十分抱歉」，強調當下有將專輯買走，對偶像並無任何不正思想，但他也說「當然我也不是要為我的魯莽行為做任何的辯解，做出此幼稚、沒素質的行為就是不可取」，承諾未來會檢視自己行為，不會再犯。

五大在曬出道歉聲明的同時，也對外表示「由於當事者已迅速主動聯絡本公司，也有跟本公司及相關事件者道歉，並附上詳細的事情經過，所以本公司對此事不再追究，特此聲明！」願意接受當事人的道歉，不會提告。

以下為男大生聲明全文：

道歉聲明

在此為五大唱片店家、Lily本人、粉絲及社會大眾送上最誠摯的道歉。
事發當日2024/2/17，當事者本人於五大台南店對專輯做出不雅動作，摸下身、親吻封面等動作，造成店家的財物受損與大眾觀感不佳，我深感抱歉也十分懊悔。

當時因某友人喜歡此偶像，我為了開彼此間的玩笑做出了此不雅舉動，當下沒想那麼多，不知事情輕重，造成冒犯真的十分抱歉。

至於專輯本身我是有買走的，對於偶像本人或者周邊絕無任何不正思想。當然我也不是要為我的魯莽行為做任何的辯解，做出此幼稚、沒素質的行為就是不可取。

此後會更加檢視自己的行為、改進，決不會再做出諸類之事。
再次向所有人表達歉意，謝謝大家。

XXX敬上

2024.7.1

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NMIXX

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「動畫同樂會」花蓮文創園區登場！限定版「360度沉浸投影」展出
  2. 張書豪「緊貼歐陽妮妮」現身張捷慶生會！　求婚後首同框畫面曝
  3. 范瑋琪隔4年復出大陸開唱　發文「泥濘之中寸步難行」秒刪
  4. 愛莉莎莎搭小黃「司機繞路鑽車」！　氣炸開罵：技術比我還爛
  5. 《航海王》莉露聲優離世！三輪勝惠急性肺栓塞　享壽80歲
  6. 紅豆餅女神「主播新造型」激美！　登台照狂飄優雅氣質被讚爆
  7. 男大生「猥褻NMIXX專輯」道歉了！　300字手寫信謝罪：我開玩笑沒輕重
  8. 追星少女遭韓媒惡剪「防彈換乘愛NewJeans」　粉絲怒灌爆YT：道歉
  9. 《婆婆2》張書偉前妻亂入婚禮！黃姵嘉變「落跑新娘」走上大街
  10. 草東沒有派對大陸演出掀歌迷暴動！「舉旗吼叫放煙火」警出動壓制

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366