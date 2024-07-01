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李聖傑獻唱第1萬次《痴心絕對》！　全場大合唱掀回憶殺

▲▼李聖傑在武漢開唱。（圖／華納音樂提供）

▲李聖傑在武漢開唱。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

李聖傑上月29日在武漢舉辦「痴心絕對」世界巡演首場演出，不但現場首唱新歌〈男人啊〉，更一連演唱經典〈你那麼愛他〉、〈眼底星空〉等歌，最令人期待的是「第一萬次」的〈痴心絕對〉也在眾人見證下正式演出，全新編曲讓所有歌迷直呼難忘，而李聖傑表示：「在武漢的這場演出對我來說意義重大，除了是巡演首站，這『第一萬次』的感動會一直延續，接下來的每一次都是獻給歌迷的『第一萬次』！」

▲▼李聖傑演唱《痴心絕對》。（圖／華納音樂提供）

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▲▼李聖傑演唱《痴心絕對》。（圖／華納音樂提供）

▲▼李聖傑在武漢開唱。（圖／華納音樂提供）

此次巡演，李聖傑也親自設計與規劃曲目，每首歌都讓觀眾彷彿身處巨型的萬人KTV大包廂，跟著一起大合唱，李聖傑笑說：「在台上聽著大家一起合唱，真的很感動，事後聽同事說在台下合唱的聲音幾乎要蓋過在舞台上的聲音了！」開玩笑說之後考慮設計讓歌迷一起上台合唱的環節，讓大家一起在台上唱個過癮。

而隆重的「第一萬次」〈痴心絕對〉，也以全新氣勢磅礡的編曲與樂迷見面，李聖傑開心表示：「讓大家等了這麼久，第一萬次終於正式跟大家見面，對我來說，接下來的每一次都是『第一萬次』！」

這次演唱會，李聖傑也嘗試了與以往不同的挑戰，過往總是唱著男人情歌與心事的他，這次特別準備翻唱了三首來自不同女歌手的經典，包括莫文蔚的〈陰天〉、張惠妹的〈藍天〉以及順子的〈回家〉。巧得是演唱會正好碰上台北當晚舉行的金曲獎，〈回家〉的原唱順子也在典禮上演唱這首歌，讓李聖傑相當驚豔，表示自己在演唱會後也不忘關注這場表演，緊接著，李聖傑將在8月前進合肥開唱，也透露台北站目前正在規劃檔期中。
 

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