被爆放鳥團練、拿醫美診斷請假！　蘇打綠阿龔親揭缺席內幕

▲蘇打綠阿龔因病缺席金曲獎演出。（圖／資料照，記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

蘇打綠鍵盤手阿龔原訂金曲獎當天要與日本夯團「生物股長」合體演出，讓粉絲期待不已，不過卻突然在典禮前臨時宣布因身體不適將不克出席，令不少人感到惋惜，而疑似有台視工作人員在IG爆料阿龔的請假內幕，指稱阿龔在典禮前2週放鳥與生物股長的團練，讓他被日本窗口臭罵，並以醫美診所的醫生診斷書來請假，對此，阿龔經紀人以及台視都做出回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇打綠阿龔被爆出請假內幕。（圖／記者黃克翔攝）



對於被爆料放鳥團練、缺席彩排、以醫美診所診斷書請假，蘇打綠的經紀人葉玫君回應：「第一點，考量隱密、阿龔是去健康健檢診所診斷治療。第二點是上周六發聲明同時，透過Sony唱片公司、請他們跟生物股長表達我們的遺憾以及歉意。收到的回覆是生物股長說很理解且沒問題，並且表示他們喜歡阿龔的編曲。第三點是沒有收到演出2週前要團練的任何通知。」

而承辦單位台視則表示：「1、有收到阿龔提供的醫師診斷書。2、因為是跨海合作，過程皆透過遠端方式溝通。3、合約內容基於保密條款，身體不適為不可抗力因素，台視尊重演出藝人健康考量。」

