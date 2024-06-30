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茵聲出國「解放深V」溢出渾圓！　羞喊：叫我小妖精　

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」中的茵聲近年來跨足戲劇及電影領域，平時除了用心經營社群之外，也不吝嗇與粉絲分享日常生活，最近她就在IG秀出一系列的深V泳裝照，火辣程度不僅讓許多人朝聖按讚，同時也紛紛留言表達讚嘆。

▲茵聲（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

▲茵聲分享深V泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

透過茵聲分享的照片可見到，她身穿一件白色的深V長袖泳衣站在海邊，完美展現胸前的傲人好身材。她將長髮束成一條馬尾，自然垂落在左邊的肩膀上，對鏡頭做出眼睛微閉的表情，整體形象顯得有些害羞和內斂。她在文中幽默寫道：「請叫我，六月份的性感小妖精。」並透露這組照片是在蘇美島拍的。

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▲茵聲。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

▲茵聲在蘇美島海邊擺拍。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

在其他照片中，茵聲穿著泳衣坐在海邊，完美展現身體的曲線，她的表情略帶憂鬱，眼神微微迷離，與背景的藍天、綠樹形成明顯對比。透過另張照片還可看到，茵聲側躺在一張白色的網床上，頭頂還戴著一副黑色太陽眼鏡，她把手彎起來支撐頭部，對鏡頭露出溫柔的眼神及淡淡的微笑。

▲茵聲。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

▲茵聲平時會在社群紀錄日常。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

一系列的辣照在曝光後，除了吸引許多人按讚之外，文章底下的留言區，也出現不少擁有「藍勾勾」認證的藝人及網紅，其中像是女星玉兔、熊熊就驚呼茵聲的這組照片太辣了，還有同屬YouTuber「這群人」的成員展榮、展瑞、木星、董仔也都現身留言表示「讚」、「去蘇梅島會變好看？ 帶我去」、「送我」、「要掉出來了啦！尺度變大了」，紛紛稱讚她的身材太美。

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關鍵字

茵聲, 這群人, YouTuber, 網紅

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