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「正宗華語金曲之夜」太狂！　新科歌王熱狗、天團主唱全來了

▲▼ 神秘嘉賓MC HotDog 熱狗嗨唱金曲〈我愛台妹〉，全場陷入沸騰。（圖／記者翁子涵攝）

▲ 神秘嘉賓MC HotDog 熱狗嗨唱金曲〈我愛台妹〉，全場陷入沸騰。（圖／Legacy提供）

記者翁子涵／台北報導

Legacy《正宗華語金曲之夜》昨晚（29日）盛大登場，剛拿下第35屆金曲獎華語男歌手與最佳作詞人的嘻哈天王MC HotDog 熱狗，作為午夜神秘嘉賓超驚喜現身，嗨唱金曲〈我愛台妹〉，讓全場陷入沸騰，熱狗掀起衣服大秀好身材讓粉絲瘋狂尖叫，有男粉絲直接衝上台深情擁抱、女粉絲更直接將黑色胸罩丟上台，熱狗更大方拿起來「聞」，驚喜互動讓全場氣氛嗨到頂點。

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▲▼ MC HotDog熱狗掀起全場高潮。（圖／Legacy提供）

▲▼ MC HotDog熱狗、宇宙人小玉掀起全場高潮。（圖／Legacy提供）

▲▼ 神秘嘉賓MC HotDog 熱狗嗨唱金曲〈我愛台妹〉，全場陷入沸騰。（圖／記者翁子涵攝）

今年逢15週年，創下《正宗華語金曲之夜》史上最多人到場狂歡，從信義區最強夜店「FRANK Taipei」出發，DJ法蘭和DJ高小糕以浪漫慵懶搭配龐克妖女的女女組合，在夕陽下輪番上陣播歌，用最Chill的音樂開啟最強派對，緊接著粉絲湧入Legacy，由最強DJ群接力演出，DJ 童話裡都是騙人的帶來金曲〈童話〉，引全場溫馨大合唱。DJ ½康士坦的變化球播放〈擱淺的人〉，粉絲興奮地開圈衝撞。而DJ 1976阿凱一連串Chill歌連發，一首〈方向感〉帶領粉絲回到從前。

金曲天團化身DJ血肉果汁機+DJ 皿內果汁機一曲〈太子哥〉，將Legacy變成最哈扣的宮廟現場，而DJ宇宙人小玉，作為Legacy的壓軸登場，邊唱〈簡單愛〉邊隨著歌詞大喊：「我想帶你們回外婆家！」讓全場粉絲尖叫答應！派對終點站來到最強酒吧「操場」，由DJ 好二和DJ 舌哥坐鎮演出，作為此場派對總召的舌哥感性分享：「派對第十五週年了，謝謝大家今天來！」更播放回春丹的〈鮮花〉，全場大合唱，約好明年再見。
 

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