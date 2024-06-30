ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

金曲爭議頻傳，資深藝人曹西平說話了。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

▲金曲獎狀況頻傳，曹西平看不下去直呼「頒獎典禮看看就好」。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

圖文／CTWANT

第35屆金曲獎頒獎典禮昨（29日）在台北小巨蛋圓滿落幕，本屆爭議不斷，包括熱狗表演時麥克風突然沒聲音、奪下《最佳台語專輯獎》的巴奈上台致詞時喊話「勿忘天安門」等。資深藝人曹西平表示，自己完全沒興趣知道誰得獎，頒獎典禮看看就好，反正都是評審決定，更直言「金曲歌后我是妳我不會接這個演出，太彆扭了」。

曹西平今（30日）在臉書發文，自己從來不看電視，家裡電視不是他在看的，他甚至連打開新電視都不會，「因為我從來沒有開過，很多年了。不用問我，我沒有興趣知道誰得獎、誰不得獎，不關我的事情，因為我沒有一個認識的。評審最大誰敢得罪他們，評審給誰就給誰，你們可以有什麼意見嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曹西平狠酸，評審就代表專業，別人未必是專業，「今年你又是評審啊！去年你也是評審，前年你也是評審，哇！每年你都是評審啊，好厲害啊，很棒棒！誰得獎都很棒，因為是評審選的，少說話拿獎就對了。頒獎典禮看看就好，不要太認真，熱鬧就好了，也很多人沒有在看這些，就自己人玩玩開心就好了」。

曹西平提到，「得獎與否跟你有沒有錢生活是兩回事，因為表演的場所越來越少了，一首歌曲要紅是很難的，因爲已經沒有管道了。可以取消黑白照片的消費，真的不要了，放跟沒有放不會有太大差別了」。最後，他也直言「金曲歌后我是妳我不會接這個演出，太彆扭了、太牽強了」。

延伸閱讀
台北高檔燒肉店吃到蟑螂　店長整桌打8折…他傻眼：完全無法接受
老公婚後信貸200萬給「婆姑花」　人妻見小姑又討錢繳房貸氣炸
吃完麻辣鍋喉嚨劇痛！26歲OL隔日倒地死亡　醫生：她是窒息而死

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

推薦閱讀

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底

金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說8字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說8字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉　PTT一句神預言超毛

金曲獎／熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉　PTT一句神預言超毛

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

田馥甄剪斷長髮！　登台「香港音樂節」開唱…新髮型亮相：喜歡嗎

田馥甄剪斷長髮！　登台「香港音樂節」開唱…新髮型亮相：喜歡嗎

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單！草東狂奪3獎　歌王MC HotDog、歌后孫盛希

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單！草東狂奪3獎　歌王MC HotDog、歌后孫盛希

順子金曲獎唱〈回家〉翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點要回老家

順子金曲獎唱〈回家〉翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點要回老家

金曲獎／巴奈提天安門「感言消失官網」惹議！　文化部道歉還原真相

金曲獎／巴奈提天安門「感言消失官網」惹議！　文化部道歉還原真相

昔為女兒砸千萬開店！吳淡如200坪咖啡廳急脫手　不幹了關鍵原因曝光

昔為女兒砸千萬開店！吳淡如200坪咖啡廳急脫手　不幹了關鍵原因曝光

宋旻浩、P.O被爆脫單了！雙人約會「女伴陪吃飯」上演超甜餵食秀

宋旻浩、P.O被爆脫單了！雙人約會「女伴陪吃飯」上演超甜餵食秀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說8字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉　PTT一句神預言超毛

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

田馥甄剪斷長髮！　登台「香港音樂節」開唱…新髮型亮相：喜歡嗎

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單！草東狂奪3獎　歌王MC HotDog、歌后孫盛希

順子金曲獎唱〈回家〉翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點要回老家

金曲獎／巴奈提天安門「感言消失官網」惹議！　文化部道歉還原真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「大陸第一杰倫」巡演突喊卡！山寨場門票2.5萬元「真倫粉怒了」
  2. 鍾明軒遭批大外宣首回應！「Don't fxxking care」回擊酸：又要說我收錢
  3. 被追問男友！李多慧揭對象是他　爆來台跳啦啦隊被嚇到「秘辛全說了」
  4. 「正宗華語金曲之夜」太狂！　新科歌王熱狗、天團主唱全來了
  5. 謝金燕感性告別《浪姐5》！　被淘汰吐心聲：傷會好苦會過
  6. 李一桐遭「超巨蜈蚣」襲擊鑽進衣袖！　驚悚過程全被拍認了：嚇暈
  7. 金曲獎／林俊逸無緣拿歌王星友齊打氣　「曾國城超暖1舉動」力挺！
  8. 等了941天！Lovelyz完整體再現〈Ah-Choo〉　台下粉絲哭成一片
  9. 啦啦隊女孩「被嫌老還在跳」！　壯壯霸氣發聲：40歲又怎樣
  10. 昔為女兒砸千萬開店！吳淡如200坪咖啡廳急脫手　不幹了關鍵原因曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366