嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

▲金曲獎狀況頻傳，曹西平看不下去直呼「頒獎典禮看看就好」。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

圖文／CTWANT

第35屆金曲獎頒獎典禮昨（29日）在台北小巨蛋圓滿落幕，本屆爭議不斷，包括熱狗表演時麥克風突然沒聲音、奪下《最佳台語專輯獎》的巴奈上台致詞時喊話「勿忘天安門」等。資深藝人曹西平表示，自己完全沒興趣知道誰得獎，頒獎典禮看看就好，反正都是評審決定，更直言「金曲歌后我是妳我不會接這個演出，太彆扭了」。

曹西平今（30日）在臉書發文，自己從來不看電視，家裡電視不是他在看的，他甚至連打開新電視都不會，「因為我從來沒有開過，很多年了。不用問我，我沒有興趣知道誰得獎、誰不得獎，不關我的事情，因為我沒有一個認識的。評審最大誰敢得罪他們，評審給誰就給誰，你們可以有什麼意見嗎？」

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曹西平狠酸，評審就代表專業，別人未必是專業，「今年你又是評審啊！去年你也是評審，前年你也是評審，哇！每年你都是評審啊，好厲害啊，很棒棒！誰得獎都很棒，因為是評審選的，少說話拿獎就對了。頒獎典禮看看就好，不要太認真，熱鬧就好了，也很多人沒有在看這些，就自己人玩玩開心就好了」。

曹西平提到，「得獎與否跟你有沒有錢生活是兩回事，因為表演的場所越來越少了，一首歌曲要紅是很難的，因爲已經沒有管道了。可以取消黑白照片的消費，真的不要了，放跟沒有放不會有太大差別了」。最後，他也直言「金曲歌后我是妳我不會接這個演出，太彆扭了、太牽強了」。

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