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宋旻浩、P.O被爆脫單了！雙人約會「女伴陪吃飯」上演超甜餵食秀

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星宋旻浩與P.O是高中好友，他2023年入伍當兵後，趁著休假期間還是會外出與對方相約，沒想到，近日被微博網友目睹「雙人約會」，兩人並未刻意戴口罩遮掩五官，對面坐著女伴，P.O更上演甜蜜餵食秀，幾秒鐘的直擊影片曝光後，兩位主角瞬間爆出緋聞，粉絲大方送祝福表示「終於等到偶像談戀愛」，但也有人虧宋旻浩與P.O打扮太隨性「兩個女生看起來更像偶像」。

▲宋旻浩、P.O是從高中就認識的好友，兩人感情好近來還被爆脫單一起約會。（圖／翻攝自宋旻浩、P.O IG）

▲宋旻浩、P.O是從高中就認識的好友，兩人感情好近來還被爆脫單一起約會。（圖／翻攝自宋旻浩、P.O IG）

根據微博網友貼出的直擊影片，宋旻浩與P.O近日現身於餐廳，宋旻浩穿著顯眼的橘色上衣，P.O則是帶著招牌黑框眼鏡，吃到一半時，不忘餵食坐在對面的女生，兩人上演「雙人約會」，令粉絲又驚又喜，影片很快傳遍微博。

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▲▼ 宋旻浩、P.O被爆脫單了！雙人約會「女伴陪吃飯」上演超甜餵食秀。（圖／翻攝自微博）

▲▼宋旻浩、P.O雙人約會影片在微博瘋傳。（圖／翻攝自嫂嫂別這樣微博）

▲▼▲▼ 宋旻浩、P.O雙人約會影片在微博瘋傳。（圖／翻攝自嫂嫂別這樣微博）

事實上，不久前平台Threads（俗稱：脆）就已經有台灣網友目睹宋旻浩綁著雙馬尾與女友衝浪約會，只是當時沒有照片佐證，無法證實該人物就是宋旻浩，沒想到，微博30日瘋傳他與P.O的雙人約會影片，由於P.O側臉拍得清楚，間接坐實了Threads的發文，粉絲多數大方送祝福。

不過，有粉絲表示宋旻浩、P.O與對面兩位女伴是多年劇團好友，不認為他們是情侶檔，但也有網友分析「只是好友不會這樣甜蜜餵食，情侶無誤」，另外還有歌迷笑虧自家偶像「我覺得兩個女生比較像明星」、「哥哥外出也不打扮一下」。微博瘋傳兩人緋聞，對此，宋旻浩、P.O雙方經紀公司目前為止皆未有回應。

微博瘋傳宋旻浩、P.O雙人約會影片請點我

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