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告五人首拿金曲承諾「發500顆大麥克」　邀記者汽旅開房：免費！

記者蕭采薇／台北報導

樂團「告五人」首度拿下金曲獎，以歌曲《又到天黑》拿年度歌曲獎，也是他們第一座金曲獎。三人在慶功宴上開心的說，最想和歌迷分享喜悅，另外就是可以「回宜蘭」。是否有可能「再添一喜」直接求婚？雲安馬上說：「可能是不會！」犬青則回答：「這好像爸媽過年會問的問題。」

▲▼相信音樂金曲慶功-告五人。（圖／記者黃克翔攝）

▲告五人拿下生涯第一座金曲獎。（圖／記者黃克翔攝）

三人當天也擔任頒獎人，且頒發的就是當晚第一個獎項。犬青說：「有被告知要當頒獎人，沒想到是第一個頒獎人。」更沒想到下台後，馬上就換自己上台領獎。雲安在領獎前親了兩位團員的頭，被說是放閃，他解釋：「因為這個獎意義重大，他們從來沒有質疑我做的歌。」

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他們效法Nirvana等樂團，在汽車旅館（車庫）錄製整張專輯，慶功宴上也感謝公司支持這個乍聽很荒謬的想法，而錄音的地點就是哲謙的家開的。雲安說：「本來想一整排包下來，但謙哥媽媽說不行，『老客人』要用。」更承諾記者攜帶另一半「來開房免費，VIP！」

▲▼相信音樂金曲慶功-告五人。（圖／記者黃克翔攝）

▲告五人以歌曲《又到天黑》拿年度歌曲獎。（圖／記者黃克翔攝）

不過他們在最佳樂團獎和「草東沒有派對」廝殺到第三輪，以些微票數敗北。是否覺得可惜？雲安用《又到天黑》歌詞回應：「不想要認輸，就把自己獻給忙碌。」告五人先前曾說，若得獎就發放大麥克，他們也承諾：「本來說一個獎100個，現在確定加碼，會發500個。」但時間會在和公司討論。

▲▼相信音樂金曲慶功-告五人。（圖／記者黃克翔攝）

▲告五人得獎時，雲安（左）開心親吻犬青（中）和雲謙（右）的頭。（圖／記者黃克翔攝）

結束金曲過後，告五人即將前往歐洲開唱，有計劃想在巴賽隆納拍vlog、也希望能在披頭四的錄音室錄一首單曲。事業心強的他們，只想趕快準備下一張專輯，也打算買新器材。犬青甜蜜的說：「我想買一台錄音用鋼琴送他（雲安）。」

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