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金曲獎／巴奈提天安門「感言消失官網」惹議！　文化部道歉還原真相

記者孟育民／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮29日晚上在台北小巨蛋登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，典禮稍早圓滿落幕，對於本屆典禮引起的各方爭議，文化部也發聲，「針對疏失部分已立即進行檢討，亦將予以咎責，並作為往後各項典禮的借鏡。」

▲▼第35屆金曲獎，最佳台語專輯獎，巴奈。（圖／翻攝自LINE TV）

▲巴奈奪下「最佳台語專輯獎」。（圖／翻攝自LINE TV）

本屆金曲獎不少話題都掀起討論，其中原住民歌手巴奈奪下最佳台語專輯獎，講得獎感言時提到，「這個島上我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情，今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎，天安門事件也是剛好35年。」

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只是金曲獎官方社群貼文卻直接忽略「提及的政治內容」，引發熱議，文化部對此解釋並誠心道歉：「金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。」文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現。

▲▼巴奈、柯智豪。（圖／台視提供）

▲巴奈、柯智豪。（圖／台視提供）

另外，表演部分，MC HotDog熱狗登台首唱新歌，沒想到麥克風卻頻頻出現疑似故障情形，使他幾度都發不出聲音。初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。」

▲▼第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

▲MC HotDog熱狗表演一半麥克風故障。（圖／翻攝自LINE TV）

對於外界一切批評，文化部表示願意虛心接受，「針對第35屆金曲獎各項不足之處，文化部及承辦單位虛心接受各界意見，針對疏失部分已立即進行檢討，亦將予以咎責，並作為往後各項典禮的借鏡。」

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巴奈, 金曲獎, 金曲35, 文化部, 熱狗, 天安門

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