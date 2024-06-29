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金曲獎／Marz23「最萌幸運物」曝光　出門前上香亡父：給我最好的安排

▲ Marz23入圍金曲歌王。（圖／攝影中心攝）

▲ Marz23入圍金曲歌王。（圖／攝影中心攝）

記者翁子涵／台北報導

已故藝人安迪帥兒、樂團「TRASH」主唱Marz23（阿夜）靠著個人專輯《不遠處》，入圍今年第35屆金曲獎最佳華語男歌手獎，今（29日）他帶著台法混血辣妻和10個月的兒子「小朋」現身紅毯，一家三口幸福模樣羨煞全場，老婆更大開深V辣洩雙球，性感指數完全不輸女明星，Marz23笑說：「我們造型特別搭配過，難得嘛，她平常都在帶小孩。」

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▲▼Marz23帶著辣妻和愛兒現身。（圖／翻攝自LINE TV）

▲Marz23帶著辣妻和愛兒現身。（圖／翻攝自LINE TV）

Marz23笑認自己的幸運物正是兒子「小朋」，而兒子在紅毯上也架勢十足，面對無數媒體和觀眾，完全沒有哭鬧，可說是相當不怕生，Marz23鬆口氣笑說：「原本很擔心他如果開始哭怎麼辦，我怕我顏面表情失調，還好他表現不錯。」

對於首次入圍歌王寶座，他也透露老婆有給他愛的鼓勵，「但我一直都是很佛系，這種事情就是順其自然，沒有太多得失心。」Marz23也分享自己出門前還特別跟已故爸爸上香，「我跟他說今天是金曲獎，你就給我最好的安排就好，不一定要拿獎。」

Marz23是樂團TRASH的主唱兼吉他手，睽違3年推出的第二張專輯《不遠處》，記錄期間的失去與獲得，以內心黑暗面展現另一個抑鬱與掙扎的聲音，想藉此與大家分享尋求救贖的過程。他憑藉這張專輯首次入圍金曲獎最佳華語男歌手，當得知入圍後，他興奮表示：「跟〈不遠處〉這首歌的一段歌詞一樣，笑著哭。令人難以置信。」

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