金曲獎／得獎人搞瘋麥克風架！工作人員3度上台救場　Makav道歉PTT笑翻

記者田暐瑋／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮即29日登場，布農族的Makav真愛才剛拿下最佳新人獎，又奪得最佳原住民語專輯獎，有趣的是因為她身材嬌小，得新人獎時請工作人員把麥克風架調低，後來高挑的舞思愛領獎時再度調高，沒想到Makav又得獎上台，尷尬笑著三度請工作人員出場：「不好意思捏！」PTT笑虧：「麥克風：我容易嗎我！」

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▲第35屆金曲獎，最佳原住民專輯獎，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

Makav堪稱黑馬新人，勇奪最佳新人及原住民語專輯獎，不過身高卻成了有趣亮點，因為太過嬌小，在台上只得多次拜託工作人員幫忙出場調整高度，因為前一組得獎的舞思愛是平均身高最高的阿美族，她自虧：「我布農族的啦！」

連之後上台的頒獎人都紛紛以此開玩笑，黃宣一上台也虧：「可以幫我調高一點嗎？」PTT紛紛笑說「今年mvp是麥克風嗎」、「麥克風今晚出場率最高」、「到底要玩麥克風多少次哈哈哈」。

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▲第35屆金曲獎，最佳原住民歌手獎，舞思愛。（圖／翻攝自LINE TV）

來自布農族的Makav真愛，年僅20歲就憑藉首張創作專輯《Treasure》，在本屆金曲獎中一舉獲得最佳新人、最佳原住民專輯、最佳原住民歌手和年度專輯提名，而幫她製作專輯的阿爆、黃少雍則入圍了最佳專輯製作人。作品中以布農語、英文和中文等語言創作，並融合多種曲風，期許每個人都能在一生中找到屬於自己珍貴的東西。

阿美族歌手舞思愛出道至今已有13年，她於2015年參加大陸歌唱節目《中國好聲音》，6年後再次登上《超級星光大道》，並獲得季軍的好成績。在《美感》這張專輯中，她以音樂呈現了生活和記憶中的8種美感，每一首歌都帶有不同的故事。名稱中的「美」除了代表美好的含意，更是阿美族的「美」，最終憑藉這張作品入圍金曲獎最佳原住民歌手獎，這也是她第2次獲得該獎項的提名。