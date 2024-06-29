ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／得獎人搞瘋麥克風架！工作人員3度上台救場　Makav道歉PTT笑翻

記者田暐瑋／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮即29日登場，布農族的Makav真愛才剛拿下最佳新人獎，又奪得最佳原住民語專輯獎，有趣的是因為她身材嬌小，得新人獎時請工作人員把麥克風架調低，後來高挑的舞思愛領獎時再度調高，沒想到Makav又得獎上台，尷尬笑著三度請工作人員出場：「不好意思捏！」PTT笑虧：「麥克風：我容易嗎我！」

►【第35屆金曲獎得獎名單】看這裡

▲▼第35屆金曲獎，最佳原住民專輯獎，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼第35屆金曲獎，最佳原住民專輯獎，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第35屆金曲獎，最佳原住民專輯獎，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

Makav堪稱黑馬新人，勇奪最佳新人及原住民語專輯獎，不過身高卻成了有趣亮點，因為太過嬌小，在台上只得多次拜託工作人員幫忙出場調整高度，因為前一組得獎的舞思愛是平均身高最高的阿美族，她自虧：「我布農族的啦！」

連之後上台的頒獎人都紛紛以此開玩笑，黃宣一上台也虧：「可以幫我調高一點嗎？」PTT紛紛笑說「今年mvp是麥克風嗎」、「麥克風今晚出場率最高」、「到底要玩麥克風多少次哈哈哈」。

►更多【第35屆金曲獎】相關新聞

▲▼第35屆金曲獎，最佳原住民歌手獎，舞思愛。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，最佳原住民歌手獎，舞思愛。（圖／翻攝自LINE TV）

來自布農族的Makav真愛，年僅20歲就憑藉首張創作專輯《Treasure》，在本屆金曲獎中一舉獲得最佳新人、最佳原住民專輯、最佳原住民歌手和年度專輯提名，而幫她製作專輯的阿爆、黃少雍則入圍了最佳專輯製作人。作品中以布農語、英文和中文等語言創作，並融合多種曲風，期許每個人都能在一生中找到屬於自己珍貴的東西。

阿美族歌手舞思愛出道至今已有13年，她於2015年參加大陸歌唱節目《中國好聲音》，6年後再次登上《超級星光大道》，並獲得季軍的好成績。在《美感》這張專輯中，她以音樂呈現了生活和記憶中的8種美感，每一首歌都帶有不同的故事。名稱中的「美」除了代表美好的含意，更是阿美族的「美」，最終憑藉這張作品入圍金曲獎最佳原住民歌手獎，這也是她第2次獲得該獎項的提名。

►金曲獎／告五人紅6年「首度拿獎」！掏出小抄鞠躬 真實反應全被拍

►金曲獎／20歲最佳新人一上台尷尬了！「脫口急求救」　全場笑出來

►金曲獎／拿獎了「專輯卻還沒賣完」！最佳原住民語歌手舞思愛哽咽落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35典禮, 金曲35, 第35屆金曲獎, 2024金曲獎, Makav, 舞思愛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲獎得獎名單／MC HotDog〈樓上的房東〉奪最佳作詞人獎！
  2. 金曲獎／21歲寶藏女孩奪最佳新人！　「殺豬慶祝」喊話合作周杰倫
  3. 金曲獎／經紀人「草東不只4人」講到哭了！悲悼3年前猝逝鼓手：謝謝凡凡
  4. 金曲獎／洪珮瑜連飆3首歌！　獻唱Coldplay神曲療癒全場
  5. 直擊／耳朵懷孕！BTOB美聲飆唱〈如果可以〉　爆笑抓包歌迷打哈欠
  6. 金曲獎／得獎人搞瘋麥克風架！工作人員3度上台救場　Makav道歉PTT笑翻
  7. 金曲獎／LuLu三度掌金曲主持棒唱〈蘑菇濃湯〉　竟是陳鎮川填詞助攻
  8. 金曲獎／拿獎了「專輯卻還沒賣完」！最佳原住民語歌手舞思愛哽咽落淚
  9. 金曲獎／Makav 真愛奪最佳新人！　首登台表演台下反應曝
  10. 金曲獎／20歲最佳新人一上台尷尬了！「脫口急求救」　全場笑出來

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366