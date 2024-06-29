金曲獎／7大金句整理！　「當初有多寒冷，現在就有多溫暖」句句淚崩

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮29日晚上在台北小巨蛋登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，10段表演節目受到網友討論。典禮已圓滿落幕，《ETtoday星光雲》整理7個金句，一起帶讀者來回顧典禮的精采時刻。

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▲第35屆金曲獎星光大道，翁立友、張秀卿、林姍。（圖／攝影中心攝）



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翁立友／入圍最佳台語男歌手獎

金曲辦在小巨蛋，〈粉紅超跑〉來相伴，親友團眾獻祝福，35（金曲35）選我《刀馬旦》。



▲第35屆金曲獎，最佳原住民歌手獎，舞思愛。（圖／翻攝自LINE TV）

舞思愛／最佳原住民歌手獎



謝謝評審聽見我的聲音，感謝榮耀歸給神。

▲第35屆金曲獎，最佳作詞人獎、最佳華語男歌手獎，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

MC HotDog熱狗／最佳作詞人獎、最佳華語男歌手獎



當初有多寒冷，現在就有多溫暖。

▲第35屆金曲獎，最佳台語專輯獎，巴奈。（圖／翻攝自LINE TV）

巴奈／最佳台語專輯獎



流行音樂跟政治是沒有關係的。今晚金曲獎35年，天安門也剛好35年。

▲第35屆金曲獎，最佳專輯製作人獎，陳君豪。（圖／翻攝自LINE TV）

陳君豪／最佳專輯製作人獎

把獎金留給自己，把榮耀留給團隊。

▲第35屆金曲獎，最佳華語女歌手獎，孫盛希。（圖／翻攝自LINE TV）



孫盛希／最佳華語女歌手獎

出道10年，這個獎項對我意義很大。

▲第35屆金曲獎，最佳華語專輯獎、年度專輯獎，草東沒有派對。（圖／翻攝自LINE TV）



最佳華語專輯獎、年度專輯獎／草東沒有派對

未來會怎麼樣不知道，但我們會很努力。謝謝所有聽到我們聲音的人。

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