胡瓜仗義出錢讓小朋友台北遊！ 投球飛來飛去孩子們反應曝光了

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜致力公益不遺餘力，這次因為文山棒球隊從2010年開始，邀請偏鄉小學來到台北進行友誼交流賽，舉辦「文山盃公益棒球邀請賽」，讓偏遠地區孩童到台北進行城鄉交流，盡地主之誼接待他們，有機會讓偏鄉孩子一起與台北孩子共同生活，互相交流生活經驗，為了孩子們，胡瓜應允這次邀約擔任開球嘉賓，要來鼓勵孩子們。

▲胡瓜開球架式十足。（圖／胡瓜提供）

胡瓜一早在35度高溫下到球場報到，一進場就與小朋友們打成一片，儼然是孩子王般，坦言很久沒投球的他表示，「以前在明星棒球隊有打球，但太久沒打都生疏，在場邊先惡補練習時，球都『飛來飛去』，其實事先場邊已練習，避免不知道上場開球時，會投到哪裡去。」

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▲胡瓜為孩子們做公益。（圖／胡瓜提供）

胡瓜感性表示，他覺得今天投這一球意義重大，要拋磚引玉讓更多人看到這賽事，這一球也是為偏鄉小朋友埋下希望的種子，能讓他們來到台北走走，城鎮交流讓他們能看得更多，可以住在北部接待家庭嘗試不同生活，這次能為他們做一些事情，胡瓜說自己比這些小朋友還要開心。

▲胡瓜與孩子們打成一片。（圖／胡瓜提供）

主辦方特別感謝胡瓜出錢贊助讓這些小朋友能來到台北比賽，更是出力擔任開球嘉賓，讓他們非常感動，居然可以邀請這麼大咖的胡瓜為他們做了這麼多事情，還義務拋磚引玉為公益活動登高一呼，胡瓜說：「希望大家可以看到原來社會各個角落，都有人為社會做這麼多事，這團體不有名，更需要大家看到」，而且許久未投球的他，練習過後「與球會小朋友」一起同樂，每位小朋友都知道「胡瓜」一點代溝也沒有，一旁的家長也是排隊爭相合照，綜藝天王魅力風靡8歲到90歲所有族群。

這次比賽有「新店大衛社區棒球隊」、「新竹上智社區棒球隊」、「桃園龍岡戰士」及「KGB龍」等球隊來一起參與，並邀請了由家扶中心孩子組成的「基隆ENJOY 社區棒球隊」、目前只有70多位學童的原鄉部落國小「南投仁愛鄉法治國小棒球隊」，來台北進行友誼賽。