《黑暗榮耀》大小文同珢合體涎鎮！秀智曬與宋慧喬高甜合照引轟動

文/妞新聞

沒想到這部神劇已經劇終1年多了!?由宋慧喬、李到晛、林智妍主演的「復仇爽劇教科書」《黑暗榮耀》,在前年年底首度於Netflix上線後席捲全球,接連2部都刷新各項紀錄,除了讓復仇女王「宋慧喬」奪得《第59屆百想藝術大賞》影后寶座、反派惡女BOSS「林智妍」晉升一線演員,劇中出演的演員們也都獲得高知名度。

涎鎮啊…過得好嗎?

睽違1年3個月「仇人相見」

▲宋慧喬、林智妍、辛叡恩同台合體。(圖/naver,下同)

不過宋慧喬、林智妍合體不夠稀奇,居然連高中時期、受害最兇的「小文同珢」辛叡恩都同台了!在舉行的《第3屆青龍系列大獎》手印記者會上,特別邀請到上一屆青龍大獎男神、女神出席站台,從綜藝節目部門的劉大神「劉在錫」、綜藝新星金珍映DEX、金雅英,到榮獲新人獎、配角獎以及男女主角獎的宋慧喬、秀智、河正宇、林智妍、辛叡恩、朱賢英、朴志訓一字排開,星光超閃耀。

其中不約而同身穿全白的「文同珢」宋慧喬以及辛叡恩,與穿著襯衫、黑色西裝吊帶褲的「朴涎鎮」林智妍罕見相見,讓《黑暗榮耀》劇迷們激動不已,不過老班底3人卻毫無互動,甚至在宋慧喬與林智妍中間還卡了國民初戀「秀智」。

2大韓流女神接上線

狂曬4高甜合照引轟動

▲秀智、宋慧喬。(圖/IG@skuukzky)

宋慧喬跟秀智則是被捕捉到笑著聊天、看向彼此的可愛互動,顯示出兩人的好交情,本來以為沒有交集的2大韓劇代表女神原來已經預訂在《黑暗榮耀》名品編劇金銀淑的新劇《All the Love You Wish For(都會實現嗎)》中合作,秀智即將繼2016年韓劇《任意依戀》後,睽違7年再度與金宇彬搭檔在戲中大談戀愛。

▲宋慧喬限動公開與秀智的合照。(圖/IG@kyo1122)



喬妹則是答應「無酬義氣出演」,至於是什麼角色,要等到播出來知道了!兩大女神先是曬出一系列私下的約會照預熱,還有超甜的「男友視角照」,在活動結束後,宋慧喬再度加碼在個人IG限時動態更新一張未公開與秀智的合照,美女的旁邊還是美女,讓網友們已經期待度爆表啦!

