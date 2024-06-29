獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

記者葉文正／台北報導

歐陽龍與傅娟的掌上明珠歐陽妮妮與張書豪穩交五年，妮妮終於被求婚成功了！今天傅娟也發聲，會把張書豪當自己的兒子看待，傅娟感動表示：「希望你們幸福快樂到永遠。」

▲歐陽妮妮婚戒超大顆。（圖／翻攝自IG）

傅娟開心地表示：「認識一下，他是張書豪！我的女婿張書豪和歐陽妮妮，

他們認識6年了，交往了5年半，這是他們的第一個官宣，謝謝書豪一直把妮妮當公主一樣的捧著，也謝謝書豪在求婚時跟媽媽說的話，希望她能像愛女兒一樣的愛妮，因為她快樂你就快樂，我也會像愛兒子一樣的愛你，希望你們幸福快樂到永遠。

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▲張書豪向歐陽妮妮求婚成功。（圖／翻攝自IG）

細數歐陽妮妮從小成長史，歐陽家雖然有三姊妹，次女娜娜，三女娣娣，但是歐陽妮妮因是長女，從小跟著爸媽在鎂光燈下，時常大方受訪，完全沒有生澀感，而歐陽龍與傅娟，對於妮妮的教養，除了一般做人處事，也全都是適情適性的讓她成長。

如今歐陽妮妮以28歲芳齡，準備嫁給張書豪，也是妮妮與她交往這五年多來的認證，歐陽家早把他當成自己人，也多次出國共遊，出身演藝世家的歐陽妮妮，也將邁向人生另一旅程，這也是歐陽家今年頭號大事。