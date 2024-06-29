ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

記者葉文正／台北報導

歐陽龍與傅娟的掌上明珠歐陽妮妮與張書豪穩交五年，妮妮終於被求婚成功了！今天傅娟也發聲，會把張書豪當自己的兒子看待，傅娟感動表示：「希望你們幸福快樂到永遠。」

▲▼歐陽妮妮婚戒超大顆。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽妮妮婚戒超大顆。（圖／翻攝自IG）

傅娟開心地表示：「認識一下，他是張書豪！我的女婿張書豪和歐陽妮妮，
他們認識6年了，交往了5年半，這是他們的第一個官宣，謝謝書豪一直把妮妮當公主一樣的捧著，也謝謝書豪在求婚時跟媽媽說的話，希望她能像愛女兒一樣的愛妮，因為她快樂你就快樂，我也會像愛兒子一樣的愛你，希望你們幸福快樂到永遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張書豪向歐陽妮妮求婚成功。（圖／翻攝自IG）

▲張書豪向歐陽妮妮求婚成功。（圖／翻攝自IG）

細數歐陽妮妮從小成長史，歐陽家雖然有三姊妹，次女娜娜，三女娣娣，但是歐陽妮妮因是長女，從小跟著爸媽在鎂光燈下，時常大方受訪，完全沒有生澀感，而歐陽龍與傅娟，對於妮妮的教養，除了一般做人處事，也全都是適情適性的讓她成長。

如今歐陽妮妮以28歲芳齡，準備嫁給張書豪，也是妮妮與她交往這五年多來的認證，歐陽家早把他當成自己人，也多次出國共遊，出身演藝世家的歐陽妮妮，也將邁向人生另一旅程，這也是歐陽家今年頭號大事。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

那英《歌手》排名墊底忍不住哭了！自責哽咽問：我不會唱了嗎？

那英《歌手》排名墊底忍不住哭了！自責哽咽問：我不會唱了嗎？

酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

郭雪芙9歲代母職！失控打妹妹巴掌　曝「姐妹心結」念信當場淚崩

郭雪芙9歲代母職！失控打妹妹巴掌　曝「姐妹心結」念信當場淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

那英《歌手》排名墊底忍不住哭了！自責哽咽問：我不會唱了嗎？

酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

歐陽妮妮, 傅娟, 歐陽龍, 歐陽娜娜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 新婚4月差點鬧離婚！　鳳梨突「眼睛手術」…醫師勸默念阿彌陀佛
  2. 跟V、宇植不同！《瑞鎮家2》高旻示一擋百　李瑞鎮憂：7天就吊點滴
  3. 獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子
  4. 歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證
  5. 快訊／金曲獎合體生物股長破局！　蘇打綠阿龔病倒確定無法登台
  6. 挑戰個人八點檔最大尺度！李沛綾「若隱若現」網暴動
  7. 《完全省錢戀愛手冊》週日最終回　郭書瑤喊話林子閎：不想等兩年！
  8. 張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她
  9. 快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果
  10. 選舉海報驚見「三浦春馬」！　日無德候選人狂蹭死者流量挨轟

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366