ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／裙襬太長！魯千千走到一半急彎腰 解放高衩裝「美腿外露」

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是入圍演奏類最佳專輯獎的魯千千，沒想到因為一邊裙襬太長的關係，她在踩上階梯前，連忙彎腰整理並稍微提起裙擺，才不會不小心跌倒。

▲▼第35屆金曲獎星光大道，魯千千。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼第35屆金曲獎星光大道，魯千千。（圖／翻攝自LINE TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第35屆金曲獎星光大道，魯千千。（圖／翻攝自LINE TV）

▲魯千千一邊裙襬太長。（圖／翻攝自LINE TV）

►更多【第35屆金曲獎】相關新聞

畫面中，可以看到魯千千放下一頭優雅長直髮，身穿深灰色長禮服，側邊挖空的剪裁露出香肩；格外引起注意的是，一邊裙擺採用開高衩的設計，另一邊則是長裙擺，符合她的氣質之餘也要很小心不要跌倒。

▲第35屆金曲獎星光大道，魯千千。（圖／攝影中心攝）

▲▼魯千千。（圖／攝影中心攝）

▲第35屆金曲獎星光大道，魯千千。（圖／攝影中心攝）

事實上，這是陳明珠與黃偉晉二度搭擋主持星光大道。陳明珠的口條與台風一直都備受肯定，去年四聲道切換自如的她日前表示，將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務則是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也已相當熟悉，讓好默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。

魯千千是台籍旅美爵士鐵琴手與作曲家，2020年發行首張個人專輯《行The Path》時，就入圍金曲獎3個獎項，去年更被葛萊美獎官方評選為10大「爵士新秀」。《內建系統》是她的第二張個人專輯，她與里奇古瓷合作推出的上一張專輯《繫CONNECTED》，也在去年榮獲了金曲獎演奏類最佳專輯獎的肯定。
 

►金曲獎／紅毯女主持一轉身「大面積裸空」穿超辣！陳明珠美背全看光

►金曲獎／Lulu螞蟻腰超細！削肩「辣露整片美肩」　全身超浮誇驚豔全場

►金曲獎／紅毯一票黑衣人超派！　「YTR出身」24歲導演肉胎刺青全場看呆

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

歐陽妮妮早知求婚忍住不哭！娜娜1動作洩密…見2妹妹衝出來潰堤了

歐陽妮妮早知求婚忍住不哭！娜娜1動作洩密…見2妹妹衝出來潰堤了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

歐陽妮妮早知求婚忍住不哭！娜娜1動作洩密…見2妹妹衝出來潰堤了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35紅毯, 金曲35, 第35屆金曲獎, 2024金曲獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《不死戀人》主演問候台粉　見上愛告白「佐藤寬太卻離奇消失」
  2. 張書豪求婚準備3000字誓詞「全背下」！前晚密會娜娜求救...他緊張表情全被拍
  3. 《周處》台灣賣4千萬「大陸賣31億」　朱延平：市場這麼大，為什麼要放棄？
  4. 金曲獎／告五人來了！犬青「裙子短到腿根」整雙美腿全露　粉絲瘋尖叫
  5. 金曲獎／吳宗憲「第4個女兒」MIUSA穿超貼！胸前形狀全看光 蜜桃臀型激辣
  6. 金曲獎／金曲評審團彭佳慧曹雅雯入列　阿爆也來評分啦
  7. 金曲獎／大象體操貝斯手露出半球！「上半身挖出大洞」　胸前形狀看光
  8. 快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」
  9. 金曲獎／張秀卿54歲罕見破尺度！　「胸前春光全外露」：我天天做惡夢
  10. 金曲獎／第一人穿肚兜走紅毯！她裙子高衩「開到直逼腿根」鉛筆腿被看光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366