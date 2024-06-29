金曲獎／裙襬太長！魯千千走到一半急彎腰 解放高衩裝「美腿外露」

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是入圍演奏類最佳專輯獎的魯千千，沒想到因為一邊裙襬太長的關係，她在踩上階梯前，連忙彎腰整理並稍微提起裙擺，才不會不小心跌倒。

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▲魯千千一邊裙襬太長。（圖／翻攝自LINE TV）



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畫面中，可以看到魯千千放下一頭優雅長直髮，身穿深灰色長禮服，側邊挖空的剪裁露出香肩；格外引起注意的是，一邊裙擺採用開高衩的設計，另一邊則是長裙擺，符合她的氣質之餘也要很小心不要跌倒。

▲▼魯千千。（圖／攝影中心攝）



事實上，這是陳明珠與黃偉晉二度搭擋主持星光大道。陳明珠的口條與台風一直都備受肯定，去年四聲道切換自如的她日前表示，將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務則是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也已相當熟悉，讓好默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。

魯千千是台籍旅美爵士鐵琴手與作曲家，2020年發行首張個人專輯《行The Path》時，就入圍金曲獎3個獎項，去年更被葛萊美獎官方評選為10大「爵士新秀」。《內建系統》是她的第二張個人專輯，她與里奇古瓷合作推出的上一張專輯《繫CONNECTED》，也在去年榮獲了金曲獎演奏類最佳專輯獎的肯定。

