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王淨停工一年半！手頭最後主演作品　 合體張榕容親解「誰是女主角」

記者蕭采薇／台北報導

由陳柏霖、王淨、張榕容、百白合演的電影《鬼才之道》受邀擔任今年台北電影節神秘場，導演徐漢強率領主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，「旺來小隊」五人幫全員出席。王淨2023起放自己一年半大假，這是她目前手頭上已完成的最後一部主演電影，導演徐漢強也說：「從一開始就決定是他們演出。」

▲▼王淨出席《鬼才之道》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨停工一年半，《鬼才之道》是她手頭上最後一部已完成的主演電影。（圖／記者李毓康攝）

王淨與徐漢強在2019年合作電影《返校》創下破億票房，時隔5年再度合作，期間王淨陸續參與《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》都有破億佳績，被戲稱只要是「王淨+鬼」就是票房保證。王淨在現場聽聞後，害羞的表示：「這都是大家一起的，無論是誰來演都會很好啦！」

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▲▼王淨出席《鬼才之道》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲「王淨＋鬼」被戲稱是台片破億公式。（圖／記者李毓康攝）

但對於社群上常出現的「又是王淨」的言論，導演徐漢強說，其實在設定角色時，就已經決定由誰演出，個性也是量身訂做的。至於外界就很好奇，王淨、張榕容誰才是女主角？對此王淨說：「大家很平均。」徐漢強解釋兩位女星關係像是師徒，寫劇本時也是以一個組與一團人在寫，「像一個戰隊」！

▲▼導演徐漢強(左起)、陳柏霖、張榕容、王淨、百白（白靜宜）、瘦瘦出席《鬼才之道》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《鬼才之道》（左起）導演徐漢強、陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，出席北影首映會。（圖／記者李毓康攝）

徐漢強也指出，其實在5位主演看完劇本後，都對結局非常驚訝，「結局還是會哭的！我覺得，比起《返校》，在實質上來說，這比較像是我的第一部片，角色中也都有我自己的影子」。而5位主演也在現場笑說，在拍攝整部片，晚上見到彼此的時間比白天還多，張榕容更在一旁笑說：「這好像是我第一次在白天看到正常妝的你們耶！」

▲▼陳柏霖、張榕容出席《鬼才之道》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏霖、張榕容在片中飾演鬼界的經紀人和天后。（圖／記者李毓康攝）

問到在片中化妝和卸妝「何者比較困難？」時，王淨表示自己覺得卸妝比較麻煩，但每次自己剛卸完手，張榕容早就卸完準備要回家了，張榕容也在一旁笑說：「我通常聽到收工就邊走邊卸妝，因為我很怕導演就回去補拍。」

▲▼陳柏霖出席《鬼才之道》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏霖《鬼才之道》中有特殊造型。（圖／記者李毓康攝）

陳柏霖在片中飾演鬼界經紀人，他坦言，自己並沒有像王淨與張榕容一樣有許多突破性的裝扮，「我在片中有個假鬍子，因為我有神秘的身份，必須比較低調，然後我還有特別接頭髮，因為故事中我飾演的鬼是90年代過世的。」百白則分享，有次在帳篷換衣服的時候，發現外面有一些不尋常的動靜，「結果是隔壁在搭帳篷，我是說真的搭帳篷啦！」

▲▼百白（白靜宜）出席《鬼才之道》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲百白曝在現場曾以爲發生怪事，原來是自己嚇自己。（圖／記者李毓康攝）

此外，王淨男友曹佑寧主演的愛情電影《夏日的檸檬草》也在8月上映，屆時將與《鬼才之道》同台對打，王淨聽聞羞笑直說：「就互相支持，大家一起好呀！」電影《鬼才之道》將於8月7日在台上映。

 

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鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

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