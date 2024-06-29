ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／經紀人「草東不只4人」講到哭了！悲悼3年前猝逝鼓手：謝謝凡凡

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。方才頒發到最佳樂團獎，最終是由草東沒有派對拿下，這也是樂團二度奪得這個獎座。

▲▼第35屆金曲獎，最佳樂團獎，草東沒有派對。（圖／翻攝自LINE TV）

▲草東沒有派對經紀人上台代領。（圖／翻攝自LINE TV）

►【第35屆金曲獎得獎名單】看這裡

[廣告]請繼續往下閱讀...

草東沒有派對因為早就排定其他行程，所以不克出席本屆金曲獎，最後由經紀人上台代領。經紀人謝謝辛苦的評審後，感性提到「草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上的四個人，而是所有的齊心參與這六個字的每一個人」，這不禁讓歌迷想起於2021年無預警離世的26歲鼓手蔡憶凡、以及在2023年4月宣布貝斯手世喧宣布將不會參與演出等成員。

▲▼第35屆金曲獎，最佳樂團獎，草東沒有派對。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼草東沒有派對經紀人講到最後哭了。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼第35屆金曲獎，最佳樂團獎，草東沒有派對。（圖／翻攝自LINE TV）

此外，草東沒有派對經紀人也特別感謝製作新專輯《瓦合》的幕後團隊，「謝謝陪我們走過這段艱難路的所有人還有我們的家人，謝謝凡凡，謝謝凡凡的家人」，說著就忍不住在台上哭了。

草東沒有派對的鼓手凡凡，2021年在防疫旅館內猝逝，消息震驚外界。它們沉寂1年多以後，在去年宣告回歸樂壇，推出了睽違7年的錄音室專輯《瓦合》。專輯一舉入圍本屆金曲獎6個獎項，其中〈但〉則包含最佳作曲人在內的3個獎項，讓他們直呼：「能重啟作品並再回到舞台上演出，對我們來說是很珍貴的。」

▲草東沒有派對鼓手凡凡（左2）意外猝逝。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲草東沒有派對鼓手凡凡（左2）3年前猝逝。（圖／資料照）

►更多【第35屆金曲獎】相關新聞

事實上，第35屆金曲獎計共有303家公司、1568張專輯、24071件作品報名參賽，為了因應每年流行音樂產製的品質與種類不斷提升，以及市場分眾化趨勢，今年金曲獎特別擴大評審團組成，從往年的90人擴大至近160人，為有史以來最大規模的評審團，期盼納入更多元廣泛的音樂專業與美學觀點，也更加深化金曲獎的公信力與開放性。

►LuLu三度掌金曲主持棒唱〈蘑菇濃湯〉　竟是陳鎮川填詞助攻

►金曲獎／得獎人搞瘋麥克風架！工作人員3度上台救場　Makav道歉PTT笑翻

►金曲獎／拿獎了「專輯卻還沒賣完」！最佳原住民語歌手舞思愛哽咽落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

金曲獎得獎名單／陳君豪《Flow》最佳專輯製作人獎

金曲獎得獎名單／陳君豪《Flow》最佳專輯製作人獎

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35典禮, 金曲35, 第35屆金曲獎, 2024金曲獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲獎／MC HotDog下跪「再給我一次機會」！直接下台重來 尷尬畫面全播
  2. 金曲獎／MC HotDog熱狗唱一半沒聲音！　工作人員緊急上台換麥
  3. 金曲獎／巴奈台上提天安門揭原因...緊張：我現在講話要很小心
  4. 金曲獎／李玟離世1年「突出現大螢幕」！網淚嘆：太可惜了 原因曝
  5. 金曲獎／鄭華娟得特別貢獻「老公上台眼眶紅了」！　哽咽：我仍然很傷心
  6. 金曲獎／萬芳連唱4金曲致敬鄭華娟！　唱到最後1首…黃韻玲台下淚崩
  7. Lulu扯出紅布條變身導遊　網友嗨了：只有她能這樣搞
  8. 金曲獎／生物股長登場！　前奏一下聽出《火影忍者》…全場起立鼓掌
  9. 金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底
  10. 金曲獎／黃妃3度封后掩面爆哭！　痛揭父母半年內相繼離世

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366