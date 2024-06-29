金曲獎／經紀人「草東不只4人」講到哭了！悲悼3年前猝逝鼓手：謝謝凡凡

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。方才頒發到最佳樂團獎，最終是由草東沒有派對拿下，這也是樂團二度奪得這個獎座。

▲草東沒有派對經紀人上台代領。（圖／翻攝自LINE TV）



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草東沒有派對因為早就排定其他行程，所以不克出席本屆金曲獎，最後由經紀人上台代領。經紀人謝謝辛苦的評審後，感性提到「草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上的四個人，而是所有的齊心參與這六個字的每一個人」，這不禁讓歌迷想起於2021年無預警離世的26歲鼓手蔡憶凡、以及在2023年4月宣布貝斯手世喧宣布將不會參與演出等成員。

▲▼草東沒有派對經紀人講到最後哭了。（圖／翻攝自LINE TV）



此外，草東沒有派對經紀人也特別感謝製作新專輯《瓦合》的幕後團隊，「謝謝陪我們走過這段艱難路的所有人還有我們的家人，謝謝凡凡，謝謝凡凡的家人」，說著就忍不住在台上哭了。

草東沒有派對的鼓手凡凡，2021年在防疫旅館內猝逝，消息震驚外界。它們沉寂1年多以後，在去年宣告回歸樂壇，推出了睽違7年的錄音室專輯《瓦合》。專輯一舉入圍本屆金曲獎6個獎項，其中〈但〉則包含最佳作曲人在內的3個獎項，讓他們直呼：「能重啟作品並再回到舞台上演出，對我們來說是很珍貴的。」

▲草東沒有派對鼓手凡凡（左2）3年前猝逝。（圖／資料照）



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事實上，第35屆金曲獎計共有303家公司、1568張專輯、24071件作品報名參賽，為了因應每年流行音樂產製的品質與種類不斷提升，以及市場分眾化趨勢，今年金曲獎特別擴大評審團組成，從往年的90人擴大至近160人，為有史以來最大規模的評審團，期盼納入更多元廣泛的音樂專業與美學觀點，也更加深化金曲獎的公信力與開放性。