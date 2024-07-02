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小孟老師／7月2日星座運勢　全世界都戀愛！12星座愛情運都旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：領導有方合理
感情：約會進展順利
財運：實現投資目標
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：獅子

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雙子座

工作：工作愉快順利
感情：約會盡興快樂
財運：投資的幸運日
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚

天秤座

工作：進度明顯快速
感情：易遇不同異性
財運：重點開源節流
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：眼光精準明確
感情：良好人際關係
財運：投資理財機靈
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：天蠍

金牛座

工作：與人溝通良好
感情：戀愛積極進取
財運：注意投資行情
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：水瓶

處女座

工作：效率增加很多
感情：增添了新鮮感
財運：投資等待時機
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：助力多人氣旺
感情：感情冷靜穩定
財運：大膽開發財路
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：金牛

天蠍座

工作：穩定中有進步
感情：誠意感動異性
財運：了解股票行情
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：雙子

雙魚座

工作：細心工作規劃
感情：異性緣超級好
財運：財務利潤敏銳
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：做好事有貴人
感情：約會增進感情
財運：財源旺宜謹慎
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

獅子座

工作：職場表現良好
感情：特別感情體驗
財運：進帳切勿張揚
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤

射手座

工作：正確合理判斷
感情：接觸曖昧對象
財運：易獲不錯商機
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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