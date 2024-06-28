台AV女優胎尼「關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 超巨頭燈全被看光

記者潘慧中／綜合報導

台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）2月底證實將以藝名「田井虹」進軍日本AV界，瞬間成為話題焦點。雖然事後與合作片商爆發糾紛，仍不時與粉絲分享工作照，她近日便接連在Instagram曝光「原相機照」，未經過美肌的真實身材隨之曝光。

▲胎尼大方PO出原相機照。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）



照片中，可以看到胎尼身穿金色比基尼，泳衣完美包覆住渾圓巨胸，纖細腰身、平坦小腹在鏡頭前一覽無遺；下半身搭配高腰綁帶三角泳褲，襯托出修長美腿。

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▲胎尼自信展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）



胎尼透露這是用手機內建的相機所拍攝的原況照片，完全沒有美肌功能。而之所以自信PO出這些照片，除了歸功於這一年來的減肥成功，她坦言背後下了不少功夫保養。

▲▼胎尼外貌甜美。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）



至於網友遲遲未能看到作品一事，胎尼日前無奈地說，只能請粉絲去詢問片商，「我自己也沒頭緒。」她也解釋真的非常希望出道作能問世，「因為導演是我指名的非常喜歡的導演」，撇除想刪除重複的訪談及素顏的片段，性愛戲的部分，她自認非常棒，也很期待和粉絲分享，「完全沒有想要炒作後不出道這種運作，畢竟都被看光了有什麼好不出道」，只盼片商能盡早正視問題並回應。