ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台AV女優胎尼「關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 超巨頭燈全被看光

記者潘慧中／綜合報導

台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）2月底證實將以藝名「田井虹」進軍日本AV界，瞬間成為話題焦點。雖然事後與合作片商爆發糾紛，仍不時與粉絲分享工作照，她近日便接連在Instagram曝光「原相機照」，未經過美肌的真實身材隨之曝光。

▲▼胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

▲胎尼大方PO出原相機照。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

照片中，可以看到胎尼身穿金色比基尼，泳衣完美包覆住渾圓巨胸，纖細腰身、平坦小腹在鏡頭前一覽無遺；下半身搭配高腰綁帶三角泳褲，襯托出修長美腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

▲胎尼自信展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

胎尼透露這是用手機內建的相機所拍攝的原況照片，完全沒有美肌功能。而之所以自信PO出這些照片，除了歸功於這一年來的減肥成功，她坦言背後下了不少功夫保養。

▲▼胎尼外貌甜美。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

至於網友遲遲未能看到作品一事，胎尼日前無奈地說，只能請粉絲去詢問片商，「我自己也沒頭緒。」她也解釋真的非常希望出道作能問世，「因為導演是我指名的非常喜歡的導演」，撇除想刪除重複的訪談及素顏的片段，性愛戲的部分，她自認非常棒，也很期待和粉絲分享，「完全沒有想要炒作後不出道這種運作，畢竟都被看光了有什麼好不出道」，只盼片商能盡早正視問題並回應。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

胎尼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 汪小菲妻出席活動「滿臉驚恐」！人潮湧上高舉手機狂拍　失控畫面曝
  2. Joeman「暴瘦22KG」秀尖下巴！　化身質感89近照曝光
  3. 高圓圓睡前餓了「點外送是隔天早上吃」！　網驚：我和女神的差異
  4. 籃籃張立東被林襄爆料 愛情已萌芽　沈玉琳放話結婚包36萬元
  5. 金曲獎倒數1天...蘇打綠阿龔突病倒！　合體生物股長恐有變數
  6. 樓上從早吵到晚！林佩瑤「1顧慮」快崩潰了：可以請鄰居小聲點嗎
  7. 太妍、SVT淨漢全開跳！韓最新流行〈提拉米蘇蛋糕〉　2原因掀熱潮
  8. 台AV女優胎尼「關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 超巨頭燈全被看光
  9. 串流收視週榜／木村拓哉《Believe》完結發威！3陸劇台灣排行爭鋒
  10. 朴寶劍卸明星光環！《我是加百列》歐洲當平凡人　療癒日常超催淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366