阿本花10年出櫃「媽自責痛哭」！　帶男友回家：沒有人問他是誰

記者劉宜庭／綜合報導

阿本（翁瑞迪）近日上節目分享出櫃過程，母親起初自責到痛哭，先前帶男友回家，家人也都裝不知情，父母花了很長一段時間才接受，「中間大概10幾年，非常非常久」，直到很久之後，媽媽主動問「要不要找一個人陪你、可以照顧你」，他立刻懂得其中涵義：「她接受了。」

在節目《單身行不行》中，阿本坦言從國、高中就漸漸發現自己喜歡男生，「處於很模糊的階段，就是同時就會喜歡班上的女生，同時又會很在意隔壁班的男生。」他自嘲起初男女通知，後來漸漸發覺對於男生的興趣越來越大。

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▲最初得知阿本性向，媽媽曾自責痛哭。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

在發掘自我的過程中，阿本曾感到迷惘，不知道該如何表達自己的情緒，當時無論在家或在學校都不太說話，「在我們那個年代，好像你被發現你是同志，就是世界末日，『天啊，兒子好可憐喔』，就是以前那個狀態，所以你自己會覺得怕怕的，不敢講。」當時，父母原本以為他單純只是叛逆期，以為時間過了就會好轉。

有一天，阿本和爸媽為了一件小事吵架，他為此寫信和父母溝通，「其中一項就是跟他說，其實我就喜歡男生怎麼樣」，父親先看到，立刻找他約談勸說：「你就是可能只是一時的迷惘、你可以改變啊…。」當時，由於父親經常找他開導，母親也開始察覺異狀，「我就跟她講，然後跟她一講完呢，她就開始哭了。」

「我覺得她很自責，因為她以前還攔截過女生寫給我的情書，就那時候還有交女朋友什麼的，所以她就覺得說，早知道不要攔截就沒事了，她都會這樣想。」阿本表示，媽媽除了覺得他未來的路會很辛苦、會很不被友善地對待，另一方面也覺得是不是自己做錯什麼。

阿本說：「我覺得父母都會檢討自己，但我覺得其實那個是一個很正常的發展的過程，其實沒有說是誰對誰錯，或做錯什麼事情，它就自然而然這樣有發生了。」被問到父母什麼時候真的接受這件事情？他說：「很多人都說『阿本你好勇敢喔』，我說沒有耶，超久的，中間大概10幾年，非常非常久。」

▲阿本分享出櫃過程。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

阿本向父母出櫃、有稍微聊過之後，後來有一段時間，就完全沒有再講這件事情了，就連他後來交男朋友、帶回台中的家，家人也都是心照不宣，「沒有人會講說『他是誰』或是『他是不是你男朋友』，沒有人會問這件事情。」後來他也習慣，成為了一個默契。

直到有一天，阿本直接在飯桌上說「媽，我有事情要跟妳講」，氣氛瞬間凝結，「其實之前帶回來那些男生，都是我的男朋友，然後我覺得我現在過得很開心，我希望你們知道說，當有一天如果新聞報這件事情，因為我就是藝人，當報出來的時候，你不要覺得它是世界末日，它就是我一個很開心的事情，就這樣，我就是想要讓他們知道說，它不是一個很難過，它是一個非常非常開心的事情。」

講完之後，阿本發現媽媽有些吃不下飯的感覺。原來，媽媽原本覺得，一直沒有說破，就還抱有一絲絲最後的希望，「會不會最後還是喜歡女生呢？但是最後講出來就覺得有點幻滅。」當下，這個話題沒有結論，父親、哥哥也都沒有表達意見，「都沒有人講話，然後就這樣結束那頓飯。」

▲阿本花了近10年的時間才讓父母接受並釋懷。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

後來又過了大概5、6年，媽媽突然問「瑞迪啊（本名），你有沒有交另外一半？」阿本回答最近沒有，媽媽接著說：「要不要找一個人陪你，可以照顧你。」他頓時恍然大悟，知道母親接受、釋懷了，「她覺得說，其實所有事情都不重要，其實就是你開心就好，然後有人照顧你就好。」

阿本接著發揮幽默性格表示：「媽，你兒子還滿會賺錢，我是『獨立型女性』，不一定需要人家照顧，但是如果有另外一半，也是不錯這樣子，但是我把自己照顧得也很好。」他形容那段對話過程十分窩心，父親之後也跟著慢慢接著。

阿本感嘆，爸媽其實花很長的時間調適，「而且特別是我爸媽那年代，因為我40幾歲，他們那年代更是很保守的，就是覺得社會的觀念，價值的觀念，被教育的觀念，很多是束縛著他們去找尋自我認同的一個很辛苦的點。」